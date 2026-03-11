台大生願意「往下讀」？他苦惱研究所恐只上2校 過來人嘆要扛得住這綽號

不少大學生為了讓履歷更「漂亮」，會選擇透過研究所進修來「洗學歷」，希望未來求職時能多一分競爭力。不過如果已經是就讀被視為台灣頂尖學府的國立台灣大學，畢業後若研究所「往下讀」是否能被接受？近日就有一名網友在Dcard發文詢問，意外掀起熱烈討論。

原PO表示，自己當初沒有透過推甄申請研究所，如今放榜後僅錄取國立中興大學，而考試剛結束的國立台北科技大學也覺得有機會上榜，因此陷入兩難。他坦言，回頭看自己的成績雖欠佳，「大概落在95%附近」，但仍後悔沒有嘗試看看推甄，也開始思考是否該為了不「+365」（再準備一年）而直接去讀，於是詢問其他台大生：「如果是你們，會選擇往下念嗎？」

貼文一出，不少網友認為，若心理能承受外界眼光，其實未必完全不能接受。有留言開玩笑說，未來可能會被叫「台大來的」，但若不在意這種標籤，其實也能當作激勵讀書的動力。也有人分享校園觀察，表示不少學校確實會出現「台大來念碩士」的學生，只要自己不尷尬，讀書與研究仍能照常進行。

但也有另一派意見直言不建議「向下讀」。部分網友認為，台大學士學歷在研究所環境中往往會被放大檢視，甚至可能被同學或老師特別注意，壓力反而更大。有留言建議乾脆先找工作或準備明年再考，也有人認為至少應該以國立中央大學、國立清華大學或國立陽明交通大學等校為目標。一名自稱有類似經驗的網友則表示，自己台大畢業後讀其他學校研究所，常被戲稱「台大仔」，甚至初次見面就被老師提到學歷差距，讓他形容那種感受「十分委屈」。

至於「洗學歷」是否是亞洲較常見的現象，根據聯合新聞網報導，有觀點指出亞洲部分求職市場相對重視學校與學歷背景，不少學生因此選擇透過攻讀研究所來強化履歷。相較之下，歐美地區攻讀碩士多半與研究方向或專業需求相關，加上學費較高，部分科系也會要求具備一定工作經驗，因此升學動機與制度環境有所差異。不同地區的教育與就業文化不盡相同，也讓「是否繼續升學」成為不少畢業生在規劃職涯時需要評估的一環。