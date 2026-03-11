快訊

陽明交大「中醫學概論」數位課程 3所高中率先選課

聯合報／ 記者李芯／即時報導
陽明交大高等教育開放資源研究中心與陽明交大附中、政大附中、中大壢中校長合影。圖／陽明交大提供
高中生也可以學中醫。國立陽明交通大學推出「中醫學概論」數位課程，提供全台高中作為多元選修課程資源，推廣正確的傳統醫學知識，也讓醫學教育能向下扎根。

陽明交大指出，這門由陽明交大醫學院中醫系、台北榮民總醫院與台北市立聯合醫院共同設計教學的課程，將由台灣聯合大學系統所屬的陽明交大附中、政大附中、中大壢中率先選課，並於115學年度正式提供於ewant育網開放教育平台供全國高中選課。這是繼去年推出「醫學概論」課程後，陽明交大再釋出的醫學相關課程。

北市聯醫林森中醫昆明院區院長洪裕強表示，中醫學概論課程涵蓋中醫理論、診斷方法至現代應用，希望讓高中生在接觸中醫時，能同時理解其文化脈絡與科學方法，進一步建立對健康、疾病與醫療選擇的整合思考。

陽明交大中醫學系主任陳方佩則感謝成功高中與陽明交大附中生物、國文、健體領域教師的寶貴回饋，讓這門課打破中醫艱澀難懂的刻板印象，啟發高中生對傳統醫學的興趣，也增進對醫學領域的探索與想像。

陽明交大副校長謝達斌表示，陽明交大在全國推動大學與高中共創線上學習計畫，陸續推出半導體、關鍵科技探索與醫學等相關課程，延續大學支持高中多元選修的方向，也讓科學與醫學教育不再侷限於少數地區，讓更多學生能在探索志向的關鍵階段提早接觸相關知識，找到自己的興趣與可能性。

修平科大、暨大合併案進展中 預計這時間由暨大送出整併計畫書

台中市私立修平科大日前通過與國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。據了解，兩校目前都分別進行校內公聽會和校務會議，待完成校內意見蒐集後，約三月底即會由暨南大學將兩校整併意向書呈遞給教育部，教育部完成審核後即可讓兩校合併。

嘉大攜手台積電育才 學生修畢學程可獲雙認證

嘉義大學規畫的半導體學程日前通過台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）審核，正式納入「台積電半導體學程」人才培育計畫。這項合作象徵嘉大在半導體與高科技人才培訓的質量獲業界龍頭認可，未來學生修畢相關學程後，將能獲得嘉大與台積電共同認證，提升畢業生進入指標性半導體大廠的競爭優勢。

陽明交大推中醫學數位課 115學年供高中生選修

陽明交大攜手北榮、北市聯醫推出「中醫學概論」數位課程，將於115學年提供全台高中生作為多元選修課程，希望推廣正確的傳統醫...

跨國海洋教育交流展…台日菲高中生齊聚海大 共築守護海洋永續藍圖

國立台灣海洋大學今天舉辦「國際高中海洋教育交流展」，邀請日本及菲律賓的高中生來台，與基隆的高中生對話。透過大學牽線、高中生對話的合作模式，成功串聯各國海洋種子，開啟更寬廣的視野，展現守護海洋的決心。

逢甲大學榕樹倒塌壓死碩士生 家屬告校長等5人過失致死...均不起訴

逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，吳母悲痛萬分對逢甲校長王葳、總務長及廠商等5人提告過失致死；台中地檢署實地履勘後，綜合植物專家證詞，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴。

