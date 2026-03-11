陽明交大推中醫學數位課 115學年供高中生選修

鴻海（2317）10日表示，對許多雲林偏鄉的孩子來說，人工智慧（AI）原本只是新聞裡遙遠的名詞。他們從未想過自己能寫程式讓自走車前進、轉彎，按照自己編程讓自走車到達目標，也從未想過他們未來可能可以攻讀AI相關科系領域，但是，在鴻海集團旗下鴻海教育基金會與雲林縣政府以及國立虎尾科技大學的合作下，這些曾經以為遙不可及的科技，正一步步走進雲林縣孩子的教室與生活。

2026-03-10 11:56