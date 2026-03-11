聽新聞
陽明交大推中醫學數位課 115學年供高中生選修
陽明交大攜手北榮、北市聯醫推出「中醫學概論」數位課程，將於115學年提供全台高中生作為多元選修課程，希望推廣正確的傳統醫學知識，讓醫學教育向下扎根。
陽明交通大學今天發布新聞稿表示，這門「中醫學概論」數位課程由陽明交大中醫系、台北榮民總醫院、台北市立聯合醫院共同設計，由台灣聯合大學系統所屬的附設高中（陽明交大附中、政大附中、中大壢中）率先選課，並於115學年在ewant育網開放教育平台供全國高中生選課。
台北市立聯合醫院林森中醫昆明院區院長洪裕強表示，中醫學概論課程涵蓋中醫理論、診斷方法至現代應用，希望讓高中生在接觸中醫時，能同時理解其文化脈絡與科學方法，進一步建立對健康、疾病與醫療選擇的整合思考。
陽明交大中醫學系主任陳方佩則希望，這門課能打破中醫艱澀難懂的刻板印象，啟發高中生對傳統醫學的興趣，增進對醫學領域的探索與想像。
陽明交大副校長謝達斌提到，陽明交大也推動大學與高中共創線上學習計畫（簡稱優酷計畫），陸續推出半導體、關鍵科技探索、醫學等課程，延續大學支持高中多元選修的方向，讓科學與醫學教育不再侷限少數地區，幫助更多學生在探索志向的關鍵階段提早接觸相關知識。
