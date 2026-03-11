修平科大、暨大合併案進展中 預計這時間由暨大送出整併計畫書

快訊

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
修平科大校友總會日前舉辦會員大會暨新春團拜。圖／取自修平科大官網
修平科大校友總會日前舉辦會員大會暨新春團拜。圖／取自修平科大官網

台中市私立修平科大日前通過與國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。據了解，兩校目前都分別進行校內公聽會和校務會議，待完成校內意見蒐集後，約三月底即會由暨南大學將兩校整併意向書呈遞給教育部，教育部完成審核後即可讓兩校合併。

據了解，修平科大和暨南大學今天兩校分別各自舉辦校內公聽會，說明兩校合併的方向和前景，同聽取學校教職員和學生的意見，接下來還會開校務會議。等完成這些程序後，三月底由暨大送出整併計畫書。

暨大校長武東星今天說，他日前到修平參觀時，發現修平的智慧機械、智慧電力等項目都是目前國家的「5+2產業創新計畫」中所著重的，未來也會是國家重點投入項目，加上位處大里工業區內，有豐富的產學合作基礎，與暨大恰可形成互補。未來若兩校合併，暨大會挹注更多資源，同時一旦整併成功，兩校就有交通車，修平的老師也可以到暨大上課。

他說，整併後，修平可以成為暨大的台中分部，對於產學合作、EMBA教育等都更方便，也成為暨大的台中基地。雖然修平校友拿的是修平科大的畢業證書，但暨大有很多進修班，經過短期進修都可以拿到暨大的文憑。而且，修平校友原已有許多人在暨大進修，兩校的校友會目前可以先接觸，商場上的人脈、資源也都可以進一步交流。

修平科大董事長林倉民日前在和校友總會的新春團拜致詞時表示，修平一路走來，「我們沒有背景，只有對教育的熱誠」多年來始終秉持對教育的使命與責任，努力辦學、培育人才，也期盼透過未來的發展規畫，讓這份辦學精神得以延續。

他感性地指出，未來學校體制或許會有所調整，「修平將來可能不存在，但是修平校友一定會在」，期盼校友們持續凝聚情誼，讓修平精神長久傳承。

