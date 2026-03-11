嘉大攜手台積電育才 學生修畢學程可獲雙認證

嘉義大學規畫的半導體學程日前通過台灣積體電路製造股份有限公司（TSMC）審核，正式納入「台積電半導體學程」人才培育計畫。這項合作象徵嘉大在半導體與高科技人才培訓的質量獲業界龍頭認可，未來學生修畢相關學程後，將能獲得嘉大與台積電共同認證，提升畢業生進入指標性半導體大廠的競爭優勢。

隨著人工智慧（AI）、高效能運算及智慧製造等技術席捲全球，半導體已成為國家競爭力核心。嘉大原設有「半導體學程」及「半導體元件整合學程」，身為「台灣國立大學系統」成員，此計畫由系統成員學校共同推動，整合校際教學資源並深化產界連結。學生修習完課程並符合規範，除取得嘉大證明書，更可獲台積電授予「半導體學程修畢證明書」，符合資格者還可獲學程獎勵金。

此項學程計畫於今年1月16日通過審核，由嘉大電子物理學系作為這次台積電半導體學程核心單位，將結合光電暨固態電子研究所、電機工程學系、機械與能源工程學系、生物機電工程學系、應用數學系及應用化學系等研究量能。

電子物理學系主任許芳文表示，學程透過系統化整合跨專業課程，讓學生在大學階段紮根核心知識，並致力讓理論與實驗並進，確保學子具備技術實務能力。

校長林翰謙表示，大學肩負培育科技人才使命，嘉大透過國立大學系統資源整合推動學程，期望培養兼具理論基礎與實務能力的科技人才。嘉大將持續深化產學合作，為台灣半導體產業發展貢獻教育能量，培養具備基礎理論與跨域實作能力的專業人才。

中山大學附屬國光高級中學學生至嘉大電子物理學系參訪半導體製程技術實驗室。圖／嘉義大學提供

台積電tsmc Campus學程網站/國立嘉義大學-半導體學程網頁。圖／嘉義大學提供