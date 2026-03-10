跨國海洋教育交流展…台日菲高中生齊聚海大 共築守護海洋永續藍圖

國立台灣海洋大學今天舉辦「國際高中海洋教育交流展」，邀請日本及菲律賓的高中生來台，與基隆的高中生對話。透過大學牽線、高中生對話的合作模式，成功串聯各國海洋種子，開啟更寬廣的視野，展現守護海洋的決心。

海大表示，這次交流活動源自2022年海大與日本若狹高校（Wakasa High School），簽署合作備忘錄（MOU）建立的夥伴關係。若狹高校鄰近日本若狹灣，設有海洋科學科，致力海洋教育推動，2024、2025年都組團訪問海大。

海大說，今年在海大台灣海洋教育中心主任吳靖國支持下，交流版圖納入若狹高校的菲律賓姊妹校拉薩利亞利帕綜合學校（DLSL），並促成台、日、菲三國高中生見面交流，開啟寬廣的全球視野。

三國學生全程以英語進行海報發表，討論議題廣泛且具備高度教育意義，涵蓋在地生態調查、海洋食品創新開發、海洋副產物的高值化研究及廢棄物再利用等。

學生們透過科學數據與實作經驗，分享對家鄉海域環境的觀察，並共同探討全球氣候變遷下的海洋保存策略。這種跨文化的同儕互動，讓海洋教育不只是課本上的文字，而是轉化為解決現實環境問題的動力，激發了青少年對海洋科學研究的熱忱。

海大指出，這場活動深化台日長期的情誼，並開啟與菲律賓海洋教育交流的新篇章。透過國際論壇與專題研究的實踐，這群未來的海洋公民不僅展現了卓越的跨語文溝通能力，更在彼此的心中種下永續經營海洋的期許。

海大校長許泰文在開幕致詞時說，台灣、日本及菲律賓同為海洋國家，海洋的永續發展、教育研究及產業合作都非常重要，期望學生透過跨國交流，獲得良好的互動與學習，也歡迎日本與菲律賓的學生到海大深造，成為國際海洋研究的新血。

若狹高校老師Komatsuzaki Yoshinari、拉薩利亞利帕綜合學校校長Kristine Anne Dimaculangan校長及暖暖高中校長單益章都認為，這場交流是學生分享他們研究想法的絕佳機會，並能具體了解不同國家的學生如何實踐永續。

國立台灣海洋大學今天舉辦「國際高中海洋教育交流展」，台、日、菲高中生全程以英語進行海報發表，透過科學數據與實作經驗，分享對海域環境的觀察。圖／海大提供

