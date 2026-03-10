旅汶僑領林明傑返鄉訪金大 捐設清寒獎學金助13位學子圓夢

旅居汶萊的金門僑領林明傑今天返鄉省親，還專程到訪國立金門大學，與校長陳建民會面交流。林明傑多年來捐資設立「林明傑、李明蓉伉儷清寒獎助學金」，鼓勵清寒優秀學生安心就學，校方表達感謝之意；3名曾獲獎助的學生也當面向僑領致謝，林明傑特別勉勵同學要繼續努力，認真學習，為自己的未來發展奠定穩固基礎。

林明傑祖籍金門烈嶼鄉雙口村，是已故汶萊知名僑領、「丕顯天猛公」拿督林德甫的五子。「丕顯天猛公」為華人在汶萊的最高爵位，象徵當地華社領袖地位。林德甫生前事業有成，長期投入華社與華文教育發展，也熱心公益，曾捐資興建金門華僑之家，並經常資助烈嶼各國中小學、宗祠與寺廟建設，深受海內外鄉親敬重。

承襲父親回饋社會的精神，林明傑目前擔任汶萊中華中學副董事長，持續投入華文教育推動。他並以自己與夫人李明蓉名義，在金門大學設立清寒獎助學金，每學期遴選3名成績優秀、家境清寒學生，每人頒發5萬元，希望減輕學子求學壓力。

金門大學校長陳建民表示，該獎助學金自112學年度設立以來，已有13名學生受惠，累計發出65萬元獎學金，對學生幫助相當大，當天陪同出席者包括企管系主任林正士、學務長董燊及就業輔導暨校友服務中心主任呂立鑫等人。

林明傑此行並與同學林其中（烈嶼中墩人）、外甥謝志漢（新加坡籍、烈嶼庵頂人）一同到訪，並贈送紀念專輯《高山仰止‧典型夙昔：丕顯天猛公拿督林德甫的非凡人生》給校方留念。陳建民則回贈金門大學產學合作產品，包括紀念酒、黑蒜頭與酸白菜，象徵交流情誼。

在校方安排下，114學年度第1學期獲獎的3名學生也到場致謝，包括資工系李麗恩、觀光系葉鐘萍及國際系林苡媗，其中2人來自印尼坤甸，1人為本國學生。3人準備感謝信親自致贈林明傑，感謝其慷慨捐助，並表示未來畢業後將努力回饋社會。

林明傑勉勵學生珍惜求學機會、認真學習，為未來奠定穩固基礎。陳建民也邀請林明傑未來返金擔任「僑領講座」，與學生分享海外華人奮鬥與創業經驗，激勵年輕學子開拓視野、勇於追夢。

金大校長陳建民（右）回贈金酒及金大產學合作產品，如黑蒜頭、酸白菜等，感謝僑領林明傑（左）捐贈獎助學金，獎掖後進、嘉惠學子。圖／金大提供

旅居汶萊的金門僑領林明傑（左四）一行與校長陳建民（左五）、學務長董燊（右二），以及前一學期3位獲得獎學金的優秀學生合影留念。圖／金大提供