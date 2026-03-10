旅汶僑領林明傑返鄉訪金大 捐設清寒獎學金助13位學子圓夢

快訊

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
返鄉省親的旅汶僑領林明傑（左）今天拜會國立金門大學，受到校長陳建民（右）博士的熱情接待，林明傑特別致贈其父親的紀念專輯給校方留念。圖／金大提供
返鄉省親的旅汶僑領林明傑（左）今天拜會國立金門大學，受到校長陳建民（右）博士的熱情接待，林明傑特別致贈其父親的紀念專輯給校方留念。圖／金大提供

旅居汶萊的金門僑領林明傑今天返鄉省親，還專程到訪國立金門大學，與校長陳建民會面交流。林明傑多年來捐資設立「林明傑、李明蓉伉儷清寒獎助學金」，鼓勵清寒優秀學生安心就學，校方表達感謝之意；3名曾獲獎助的學生也當面向僑領致謝，林明傑特別勉勵同學要繼續努力，認真學習，為自己的未來發展奠定穩固基礎。

林明傑祖籍金門烈嶼鄉雙口村，是已故汶萊知名僑領、「丕顯天猛公」拿督林德甫的五子。「丕顯天猛公」為華人在汶萊的最高爵位，象徵當地華社領袖地位。林德甫生前事業有成，長期投入華社與華文教育發展，也熱心公益，曾捐資興建金門華僑之家，並經常資助烈嶼各國中小學、宗祠與寺廟建設，深受海內外鄉親敬重。

承襲父親回饋社會的精神，林明傑目前擔任汶萊中華中學副董事長，持續投入華文教育推動。他並以自己與夫人李明蓉名義，在金門大學設立清寒獎助學金，每學期遴選3名成績優秀、家境清寒學生，每人頒發5萬元，希望減輕學子求學壓力。

金門大學校長陳建民表示，該獎助學金自112學年度設立以來，已有13名學生受惠，累計發出65萬元獎學金，對學生幫助相當大，當天陪同出席者包括企管系主任林正士、學務長董燊及就業輔導暨校友服務中心主任呂立鑫等人。

林明傑此行並與同學林其中（烈嶼中墩人）、外甥謝志漢（新加坡籍、烈嶼庵頂人）一同到訪，並贈送紀念專輯《高山仰止‧典型夙昔：丕顯天猛公拿督林德甫的非凡人生》給校方留念。陳建民則回贈金門大學產學合作產品，包括紀念酒、黑蒜頭與酸白菜，象徵交流情誼。

在校方安排下，114學年度第1學期獲獎的3名學生也到場致謝，包括資工系李麗恩、觀光系葉鐘萍及國際系林苡媗，其中2人來自印尼坤甸，1人為本國學生。3人準備感謝信親自致贈林明傑，感謝其慷慨捐助，並表示未來畢業後將努力回饋社會。

林明傑勉勵學生珍惜求學機會、認真學習，為未來奠定穩固基礎。陳建民也邀請林明傑未來返金擔任「僑領講座」，與學生分享海外華人奮鬥與創業經驗，激勵年輕學子開拓視野、勇於追夢。

金大校長陳建民（右）回贈金酒及金大產學合作產品，如黑蒜頭、酸白菜等，感謝僑領林明傑（左）捐贈獎助學金，獎掖後進、嘉惠學子。圖／金大提供
金大校長陳建民（右）回贈金酒及金大產學合作產品，如黑蒜頭、酸白菜等，感謝僑領林明傑（左）捐贈獎助學金，獎掖後進、嘉惠學子。圖／金大提供

旅居汶萊的金門僑領林明傑（左四）一行與校長陳建民（左五）、學務長董燊（右二），以及前一學期3位獲得獎學金的優秀學生合影留念。圖／金大提供
旅居汶萊的金門僑領林明傑（左四）一行與校長陳建民（左五）、學務長董燊（右二），以及前一學期3位獲得獎學金的優秀學生合影留念。圖／金大提供

逢甲大學榕樹倒塌壓死碩士生 家屬告校長等5人過失致死...均不起訴

逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，吳母悲痛萬分對逢甲校長王葳、總務長及廠商等5人提告過失致死；台中地檢署實地履勘後，綜合植物專家證詞，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴。

AI 走進雲林偏鄉 鴻海攜手雲林縣政府及虎科大、為孩子打開科技新視野

鴻海（2317）10日表示，對許多雲林偏鄉的孩子來說，人工智慧（AI）原本只是新聞裡遙遠的名詞。他們從未想過自己能寫程式讓自走車前進、轉彎，按照自己編程讓自走車到達目標，也從未想過他們未來可能可以攻讀AI相關科系領域，但是，在鴻海集團旗下鴻海教育基金會與雲林縣政府以及國立虎尾科技大學的合作下，這些曾經以為遙不可及的科技，正一步步走進雲林縣孩子的教室與生活。

美濃香蕉紅到日本！嘉大聯手長崎大深入田野 揭開台日香蕉傳奇

日前，嘉義大學校園迎來了一場跨越海洋的特別相會。日本長崎大學多名重量級教授親自蒞臨嘉大，不僅是為了解兩校多年的姊妹校情誼，更是為了一段塵封已久、與台灣香蕉息息相關的歷史足跡，以及現代社會不可忽視的移民文化議題。

中研院長廖俊智台大開講 從演化角度看科技與人文發展

台灣大學自2023年起設置椰林講座，3月6日邀請中央研究院院長廖俊智，以「未來社會：從演化角度看科技與人文的發展」為題發表演說，從演化的觀點探討科技發展、人文價值與未來社會的可能樣貌。

提升再生能源電網韌性 台科大劉建宏獲台達年輕學者科技講座

電網如何在多變環境中維持穩定運作，為當今能源轉型的重要課題，國立台灣科技大學電機工程系副教授劉建宏長期投入電力系統穩定度控制、智慧電網、微電網與再生能源相關研究，致力於提升高再生能源條件下電網的穩定性與韌性，憑藉多項研究成果獲「2025年度台達年輕學者科技講座」，期程3年、每年可獲得獎金新台幣100萬元。

鼓勵公益共讀 亞大愛的書庫揭牌

亞洲大學昨成立「愛的書庫」，校長蔡進發與台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等人共同揭牌。蔡進發表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生討論與分享，培養思辨能力與人文素養，讓圖書館成為知識共享樞紐。

