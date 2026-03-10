快訊

逢甲大學榕樹倒塌壓死碩士生 家屬告校長等5人過失致死...均不起訴

聯合報／ 記者曾健祐／台中報導
逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生。圖／民眾提供
逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生。圖／民眾提供

逢甲大學去年6月驚傳校內榕樹倒塌，壓死行經的23歲吳姓材料系研究所碩士班一年級男學生，吳母悲痛萬分對逢甲校長王葳、總務長及廠商等5人提告過失致死；台中地檢署實地履勘後，綜合植物專家證詞，發現倒塌榕樹事前無異狀，非專業人士難辨病徵，難認5人有應注意而未注意，均不起訴。

家屬控訴，逢甲大學2025年2月間修剪樹枝葉由企業呂姓負責人承做，但包括校長王葳、黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長等人在內，明知校區忠勤樓前步道旁的榕樹已罹患褐根病且病情嚴重，卻未治療或防護，容任不特定師生通行。

家屬說，兒子6月13日傍晚5點多行經時，因榕樹褐根病影響倒伏，兒子見狀閃避不及遭樹枝幹壓砸，送醫仍因創傷性顱腦損傷身亡，對校長一共5人提告過失致死罪嫌。

檢方訊時，黃姓總務長、葉姓事務組長、趙姓美化隊長及呂姓負責人均堅決否認犯行，其等表示校樹維護是美化隊負責，2019年曾委託台灣樹木保育公司對該榕樹檢查，並未發現感染褐根病或其他異狀，該樹倒伏前也未有異狀，修剪過程也未發現有染病。

承辦檢察官案發後，同年6月16日會同林業試驗所副所長、專家小組前往履勘、採證，發現該榕樹有明顯枝葉變小、樹冠稀疏，主幹根係明顯腐朽、褐色網狀格紋等褐根病特徵，地上部位根領也可見4個位置有褐根病菌絲，但難以回推褐根病徵的「演進時間」、「何時具倒伏」等風險。

林試所副所長證稱，該榕樹葉子無明顯異狀，該樹地上部位出現褐根病初中期病徵，應在倒伏前一周可看出根部菌絲面，但要植物疾病專業人士才能分辨；檢方認為，該樹雖有病徵，但非專業人士難以分辨，且該樹木無明顯異狀，倒伏前能否有非專業人士發現，仍有疑問。

檢方認為，趙姓美化隊長、呂姓負責人雖有園藝經驗，但不具植物病蟲害專業背景，該樹是否染病有倒伏風險，難認是2人能注意事項，因此也無從再向事務組長、總務長及校長分層回報處理，難認5人就本事故有何應注意而未注意情形，偵結予以5人均不起訴。

