AI 走進雲林偏鄉 鴻海攜手雲林縣政府及虎科大、為孩子打開科技新視野

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導
鴻海教育基金會攜手雲林縣政府與國立虎尾科技大學推動「偏鄉AI扎根計畫」，於虎科大舉行合作交流並共同合影。鴻海／提供
鴻海教育基金會攜手雲林縣政府與國立虎尾科技大學推動「偏鄉AI扎根計畫」，於虎科大舉行合作交流並共同合影。鴻海／提供

鴻海（2317）10日表示，對許多雲林偏鄉的孩子來說，人工智慧（AI）原本只是新聞裡遙遠的名詞。他們從未想過自己能寫程式讓自走車前進、轉彎，按照自己編程讓自走車到達目標，也從未想過他們未來可能可以攻讀AI相關科系領域，但是，在鴻海集團旗下鴻海教育基金會與雲林縣政府以及國立虎尾科技大學的合作下，這些曾經以為遙不可及的科技，正一步步走進雲林縣孩子的教室與生活。

鴻海教育基金會長期推動「偏鄉AI扎根計畫」，多年來深入全台各地偏鄉國中，透過實作課程與機器人教學，讓孩子在動手做的過程中萌生興趣、建立自信。這一次，基金會與雲林縣政府的雲林官邸兒童館合作，也攜手長期深耕在地的國立虎尾科技大學進入雲林縣的學校，希望把這顆改變的種子播種在雲林各地。

此次合作規劃以雲林官邸兒童館為科技學習據點，由鴻海教育基金會提供AI教具、AI科普漫畫、以及課程模組，再由館方持續舉辦AI體驗與程式設計活動；同時，虎科大的大學生組成尚虎雲團隊也將帶著基金會提供的漫畫、教育與課程內容，以及一顆火熱的心，前進雲林偏鄉帶領與陪伴孩子學習程式設計與AI應用。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「我們始終相信，教育可以改變一個人的未來。希望透過企業資源與縣政府、在地大學的合作，讓科技不再深奧難懂，為孩子打開一扇窗，看見另一個以前覺得遙不可及的世界。」

在AI快速改變世界的時代，城鄉之間的數位落差，往往悄悄成為孩子未來選擇的門檻。基金會期待，透過與雲林縣政府及虎科大的合作，讓AI教育在雲林扎根，改變孩子對未來的想像，而這也正是教育動人的力量。

美濃香蕉紅到日本！嘉大聯手長崎大深入田野 揭開台日香蕉傳奇

日前，嘉義大學校園迎來了一場跨越海洋的特別相會。日本長崎大學多名重量級教授親自蒞臨嘉大，不僅是為了解兩校多年的姊妹校情誼，更是為了一段塵封已久、與台灣香蕉息息相關的歷史足跡，以及現代社會不可忽視的移民文化議題。

中研院長廖俊智台大開講 從演化角度看科技與人文發展

台灣大學自2023年起設置椰林講座，3月6日邀請中央研究院院長廖俊智，以「未來社會：從演化角度看科技與人文的發展」為題發表演說，從演化的觀點探討科技發展、人文價值與未來社會的可能樣貌。

提升再生能源電網韌性 台科大劉建宏獲台達年輕學者科技講座

電網如何在多變環境中維持穩定運作，為當今能源轉型的重要課題，國立台灣科技大學電機工程系副教授劉建宏長期投入電力系統穩定度控制、智慧電網、微電網與再生能源相關研究，致力於提升高再生能源條件下電網的穩定性與韌性，憑藉多項研究成果獲「2025年度台達年輕學者科技講座」，期程3年、每年可獲得獎金新台幣100萬元。

鼓勵公益共讀 亞大愛的書庫揭牌

亞洲大學昨成立「愛的書庫」，校長蔡進發與台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等人共同揭牌。蔡進發表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生討論與分享，培養思辨能力與人文素養，讓圖書館成為知識共享樞紐。

亞洲大學「愛的書庫」揭牌 校長蔡進發：鼓勵老師將共讀融入課程

亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發表示，希望未來能鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生在討論與分享中培養思辨能力與人文素養，讓圖書館真正成為知識共享的樞紐。

