AI 走進雲林偏鄉 鴻海攜手雲林縣政府及虎科大、為孩子打開科技新視野

鴻海（2317）10日表示，對許多雲林偏鄉的孩子來說，人工智慧（AI）原本只是新聞裡遙遠的名詞。他們從未想過自己能寫程式讓自走車前進、轉彎，按照自己編程讓自走車到達目標，也從未想過他們未來可能可以攻讀AI相關科系領域，但是，在鴻海集團旗下鴻海教育基金會與雲林縣政府以及國立虎尾科技大學的合作下，這些曾經以為遙不可及的科技，正一步步走進雲林縣孩子的教室與生活。

鴻海教育基金會長期推動「偏鄉AI扎根計畫」，多年來深入全台各地偏鄉國中，透過實作課程與機器人教學，讓孩子在動手做的過程中萌生興趣、建立自信。這一次，基金會與雲林縣政府的雲林官邸兒童館合作，也攜手長期深耕在地的國立虎尾科技大學進入雲林縣的學校，希望把這顆改變的種子播種在雲林各地。

此次合作規劃以雲林官邸兒童館為科技學習據點，由鴻海教育基金會提供AI教具、AI科普漫畫、以及課程模組，再由館方持續舉辦AI體驗與程式設計活動；同時，虎科大的大學生組成尚虎雲團隊也將帶著基金會提供的漫畫、教育與課程內容，以及一顆火熱的心，前進雲林偏鄉帶領與陪伴孩子學習程式設計與AI應用。

鴻海教育基金會執行長汪用和表示：「我們始終相信，教育可以改變一個人的未來。希望透過企業資源與縣政府、在地大學的合作，讓科技不再深奧難懂，為孩子打開一扇窗，看見另一個以前覺得遙不可及的世界。」

在AI快速改變世界的時代，城鄉之間的數位落差，往往悄悄成為孩子未來選擇的門檻。基金會期待，透過與雲林縣政府及虎科大的合作，讓AI教育在雲林扎根，改變孩子對未來的想像，而這也正是教育動人的力量。