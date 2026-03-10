美濃香蕉紅到日本！嘉大聯手長崎大深入田野 揭開台日香蕉傳奇

日前，嘉義大學校園迎來了一場跨越海洋的特別相會。日本長崎大學多名重量級教授親自蒞臨嘉大，不僅是為了解兩校多年的姊妹校情誼，更是為了一段塵封已久、與台灣香蕉息息相關的歷史足跡，以及現代社會不可忽視的移民文化議題。

來自長崎大學副教授佐藤靖明，是名專精於東亞香蕉種植與貿易的專家。他指出，在日治時期，高雄美濃曾是台灣香蕉外銷日本的關鍵重鎮，無數香蕉從這裡出發，飄洋過海擄獲日本民眾的味蕾。佐藤教授此行更將親自深入美濃進行田野調查，試圖還原這段風靡台日的「香蕉傳奇」。

佐藤教授將與嘉大應用歷史、園藝、行銷與觀光等多個學系的專業團隊合作，不僅要追尋歷史，更要攜手推動「永續食農教育」。計畫將這些珍貴的歷史與現代環保觀念編寫成教材，從小培養學生「食當季」、友善耕作的觀念，並透過比較台日兩國學校午餐與飲食儀式的差異，深刻影響學生的日常飲食行為。

除了香蕉的歷史與教育，此次交流的另一大亮點是「移民文化理解」。嘉大研發長葉郁菁曾受教育部委託，研發七國語言的東南亞親子共讀教材，在台灣新住民家庭研究領域成果豐碩；而長崎大學教授細田尚美則是東亞跨國文化與移工移民議題的專家。

基於對多元族群的共同關懷，2名專家將共同啟動「台日大學生對移民工理解之跨國合作研究計畫」。透過大數據與行為觀察，深入研究國年輕世代對移民工的看法與包容度，期待能為東亞社會的文化共融貢獻心力。

長崎大學教授團隊是在3月5日拜訪嘉大，集歷史探尋、食農教育與文化共融於一身的深度交流。嘉大表示，透過這次與長崎大學的合作，不僅將學術研究從校園拓展至全球關切的議題，更期待能為台日兩國的環境與社會發展，帶來實質的正面影響力。

日本長崎大學教授細田尚美（左）與嘉大葉郁菁研發長交換紀念品。圖／嘉義大學提供