中研院長廖俊智台大開講 從演化角度看科技與人文發展

台灣大學自2023年起設置椰林講座，3月6日邀請中央研究院院長廖俊智，以「未來社會：從演化角度看科技與人文的發展」為題發表演說，從演化的觀點探討科技發展、人文價值與未來社會的可能樣貌。

本次椰林講座由台大校長陳文章主持，他致詞時指出，廖俊智是台大的傑出校友，1980年畢業於台大化學工程學系，曾獲選為美國國家科學院院士、美國工程學院院士、美國發明家學院院士、中研院院士以及世界科學院院士。

台大說，廖俊智是享譽國際的代謝工程與合成生物學家，發明多項人工基礎代謝網路，被譽為該領域的先驅，近年更專注於以合成方式設計人工固碳系統，首創自然界未曾演化出的「合成二碳」(synthetic C2) 植物，為減碳、增進能源與糧食安全開啟新方向。

廖俊智在演講中提到，近年來世界局勢劇烈變化，人類一直嘗試透過歷史經驗或計算能力來預測未來，但計算能力再強，未來仍然充滿不確定性。若要理解科技與社會的發展，可以從「演化」的角度切入，因為演化不僅存在於生物世界，也深刻影響科技與人類社會。過去50年間改變人類社會的重要創新之中，資訊科技之所以進步特別快速，是因為資訊並不像物質或能量那樣受到守恆定律的限制，而可以被創造；同時其「世代時間」極短，使技術演化速度遠快於生物演化。

廖俊智進一步表示，AI的快速進步與「人工演化」的概念密切相關，以開源方式廣納「變異」及「外來物種」，並透過設定目標進行競爭與篩選，藉由強化學習等方法，AI可以在極短時間內完成多次「世代更替」，其演化速度遠超過生物演化或社會演化。然而，在醫療與生物科技領域，無法以此方式進行，相關技術的演化速度相對較慢。此外，由於必須更縝密考量倫理與法規，制度與技術演化的速度自然減緩。

談到人文發展，廖俊智指出，「己所不欲，勿施於人」是人類不同於機器人的精神價值，人文學者在AI時代更扮演引領社會的關鍵角色。自文藝復興以來，人文學者主要關注「人、自然界、及其互動」，未來則必須同時關注「人、AI機器、自然界及其互動」。