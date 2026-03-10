快訊

中研院長廖俊智台大開講 從演化角度看科技與人文發展

聯合報／ 記者李芯／台北報導
中研院長廖俊智1980年畢業於台大化學工程學系，曾獲選為美國國家科學院院士、美國工程學院院士、美國發明家學院院士、中研院院士以及世界科學院院士。圖／台大提供
台灣大學自2023年起設置椰林講座，3月6日邀請中央研究院院長廖俊智，以「未來社會：從演化角度看科技與人文的發展」為題發表演說，從演化的觀點探討科技發展、人文價值與未來社會的可能樣貌。

本次椰林講座由台大校長陳文章主持，他致詞時指出，廖俊智是台大的傑出校友，1980年畢業於台大化學工程學系，曾獲選為美國國家科學院院士、美國工程學院院士、美國發明家學院院士、中研院院士以及世界科學院院士。

台大說，廖俊智是享譽國際的代謝工程與合成生物學家，發明多項人工基礎代謝網路，被譽為該領域的先驅，近年更專注於以合成方式設計人工固碳系統，首創自然界未曾演化出的「合成二碳」(synthetic C2) 植物，為減碳、增進能源與糧食安全開啟新方向。

廖俊智在演講中提到，近年來世界局勢劇烈變化，人類一直嘗試透過歷史經驗或計算能力來預測未來，但計算能力再強，未來仍然充滿不確定性。若要理解科技與社會的發展，可以從「演化」的角度切入，因為演化不僅存在於生物世界，也深刻影響科技與人類社會。過去50年間改變人類社會的重要創新之中，資訊科技之所以進步特別快速，是因為資訊並不像物質或能量那樣受到守恆定律的限制，而可以被創造；同時其「世代時間」極短，使技術演化速度遠快於生物演化。

廖俊智進一步表示，AI的快速進步與「人工演化」的概念密切相關，以開源方式廣納「變異」及「外來物種」，並透過設定目標進行競爭與篩選，藉由強化學習等方法，AI可以在極短時間內完成多次「世代更替」，其演化速度遠超過生物演化或社會演化。然而，在醫療與生物科技領域，無法以此方式進行，相關技術的演化速度相對較慢。此外，由於必須更縝密考量倫理與法規，制度與技術演化的速度自然減緩。

談到人文發展，廖俊智指出，「己所不欲，勿施於人」是人類不同於機器人的精神價值，人文學者在AI時代更扮演引領社會的關鍵角色。自文藝復興以來，人文學者主要關注「人、自然界、及其互動」，未來則必須同時關注「人、AI機器、自然界及其互動」。

AI 走進雲林偏鄉 鴻海攜手雲林縣政府及虎科大、為孩子打開科技新視野

鴻海（2317）10日表示，對許多雲林偏鄉的孩子來說，人工智慧（AI）原本只是新聞裡遙遠的名詞。他們從未想過自己能寫程式讓自走車前進、轉彎，按照自己編程讓自走車到達目標，也從未想過他們未來可能可以攻讀AI相關科系領域，但是，在鴻海集團旗下鴻海教育基金會與雲林縣政府以及國立虎尾科技大學的合作下，這些曾經以為遙不可及的科技，正一步步走進雲林縣孩子的教室與生活。

美濃香蕉紅到日本！嘉大聯手長崎大深入田野 揭開台日香蕉傳奇

日前，嘉義大學校園迎來了一場跨越海洋的特別相會。日本長崎大學多名重量級教授親自蒞臨嘉大，不僅是為了解兩校多年的姊妹校情誼，更是為了一段塵封已久、與台灣香蕉息息相關的歷史足跡，以及現代社會不可忽視的移民文化議題。

提升再生能源電網韌性 台科大劉建宏獲台達年輕學者科技講座

電網如何在多變環境中維持穩定運作，為當今能源轉型的重要課題，國立台灣科技大學電機工程系副教授劉建宏長期投入電力系統穩定度控制、智慧電網、微電網與再生能源相關研究，致力於提升高再生能源條件下電網的穩定性與韌性，憑藉多項研究成果獲「2025年度台達年輕學者科技講座」，期程3年、每年可獲得獎金新台幣100萬元。

鼓勵公益共讀 亞大愛的書庫揭牌

亞洲大學昨成立「愛的書庫」，校長蔡進發與台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等人共同揭牌。蔡進發表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生討論與分享，培養思辨能力與人文素養，讓圖書館成為知識共享樞紐。

亞洲大學「愛的書庫」揭牌 校長蔡進發：鼓勵老師將共讀融入課程

亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發表示，希望未來能鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生在討論與分享中培養思辨能力與人文素養，讓圖書館真正成為知識共享的樞紐。

