快訊

提升再生能源電網韌性 台科大劉建宏獲台達年輕學者科技講座

聯合報／ 記者李芯／台北報導
國立台灣科技大學電機工程系副教授劉建宏長期投入電力系統穩定度控制、智慧電網、微電網與再生能源相關研究，榮獲「2025年度台達年輕學者科技講座」，期程3年、每年可獲得獎金新台幣100萬元。圖／台科大提供
電網如何在多變環境中維持穩定運作，為當今能源轉型的重要課題，國立台灣科技大學電機工程系副教授劉建宏長期投入電力系統穩定度控制、智慧電網、微電網與再生能源相關研究，致力於提升高再生能源條件下電網的穩定性與韌性，憑藉多項研究成果獲「2025年度台達年輕學者科技講座」，期程3年、每年可獲得獎金新台幣100萬元。

回顧研究歷程，劉建宏指出，大學時期開始關注台灣能源發展，當時風力等再生能源逐漸成為政策重點，也讓原本相對成熟的電力系統面臨新的轉型挑戰。他表示，再生能源快速成長，加上天氣、負載變化等不確定因素，使電網監控與調度難度大幅提升，需要更即時、更智慧化的技術支撐。他的研究著重於即時監測與預警機制，協助系統在異常發生前提早掌握風險，提升整體供電可靠度。

在智慧電網研究方面，劉建宏說，核心在於是否具備即時感測、分析與調度能力，與傳統集中式電網有明顯不同。透過感測設備與資料分析技術，電網可即時掌握運轉狀態並進行精準控制。他進一步結合機器學習方法，發展微電網「孤島偵測」技術，使微電網與主電網解聯後能迅速轉為自主運作模式，確保供電不中斷。

劉建宏指出，微電網可視為具備一定自給能力的局部電力系統，平時與主電網連結，必要時可獨立運作，有助於分散風險、提升整體電網韌性。他的研究從即時判斷與協調控制著手，提出多個微電網協同運作的策略，使系統在資源失衡或條件變動時，仍能快速恢復穩定。不過在實務推動上，仍需克服通訊品質、設備整合與法規制度等挑戰。

談到再生能源發展，劉建宏強調，關鍵不僅在於發電技術進步，更在於是否有穩定、可靠且智慧化的電網作為支撐。他研究多項相關診斷與分析技術，協助系統提早掌握潛在風險，使分散式電源在發電之外，也能進一步支援電網運轉，相關成果未來可望應用於即時控制與調度，為能源系統奠定更穩固的基礎。

提升再生能源電網韌性 台科大劉建宏獲台達年輕學者科技講座

