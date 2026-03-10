聽新聞
鼓勵公益共讀 亞大愛的書庫揭牌

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發（中）表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程。 圖／亞洲大學提供
亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發（中）表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程。 圖／亞洲大學提供

亞洲大學昨成立「愛的書庫」，校長蔡進發與台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立等人共同揭牌。蔡進發表示，希望鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生討論與分享，培養思辨能力與人文素養，讓圖書館成為知識共享樞紐。

「愛的書庫」是台灣閱讀文化基金會發起的公益閱讀計畫，藉由「書箱共讀、循環分享」，提供全台國中小學、社團借閱，透過新竹物流免費運送，解決偏鄉閱讀資源長期不足的問題。

亞大是這項計畫第三百七十七座書庫，也是首次在大學成立書庫，共募集八十三個書箱、四千七百本圖書。

廖祿立說，「愛的書庫」是九二一地震後為撫慰學童心靈而創立，新竹物流長年公益配送。考試院前院長黃榮村說，書庫過去未曾在大學設點，亞大能在ＡＩ時代反思並大力推動實體閱讀，很難得。

教育部前部長曾志朗說，腦神經科學實證指出，共讀不僅能促進幼兒腦神經發展，也能有效減緩大腦老化。他目前與聯合國教科文組織合作「Global Literacy Project」期盼將台灣模式帶到馬來西亞、巴西等地，而亞大的創舉為計畫注入強心針。

蔡進發說，閱讀不僅是知識累積，更能培養專注力、同理心與自我對話過程。亞洲大學「愛的書庫」將化身為開放的資源中心，對全台企業、社團及公益團體開放，讓愛與知識的暖流從亞大出發，傳遞至社會各角落。

