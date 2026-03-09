快訊

商管專業怕被AI取代？中原大學商學院幫助您迎向AI世代 進而駕馭AI

聯合新聞網／ 台北訊
圖／中原大學提供
圖／中原大學提供

中原大學商學院以 「ESG＋AI」 打造未來商業人才新典範，五系齊力、全球接軌、系友展現跨界影響力

在全球商業環境快速變動、人工智慧科技迅速發展與永續浪潮持續升溫的時代，中原大學商學院以「ESG＋AI」作為未來發展核心，重新定義新世代商管教育的培育模式。面對人工智慧技術革新、企業永續治理需求以及產業結構的轉型，中原商學院整合五大系所、國際學程與研究中心的教學與研究能量，將商業理論、數據科技與永續治理深度融合，致力培養具備國際視野、科技能力與社會責任感的未來商業人才，為全球企業與社會永續發展注入新動能。

中原大學商學院指出，在 AI 與 ESG 成為企業決策關鍵的時代，單一專業能力已難以應對未來挑戰。因此，商學院提出「ESG（永續核心）＋AI（科技能力）＝未來人才競爭力」的人才培育公式，並以此重新檢視與升級課程架構。透過跨領域整合與實務導向學習，學生不僅能掌握商業管理專業，更能培養數據分析與科技應用能力，同時建立對企業社會責任與永續治理的深刻理解，成為能在複雜商業環境中做出負責任決策的新世代商業領袖。

依據商學院最新發展規劃，全院課程與學習歷程已全面推動三大方向。首先在 AI 技術應用方面，各系課程逐步導入 Python 程式設計、資料分析、金融科技（FinTech）、雲端運算及 AI 商業決策等內容，並透過跨系修課與專題實作，讓學生能依照個人興趣與職涯規劃培養科技與數據能力。

其次在 ESG 與永續治理方面，商學院成立「企業社會責任與 ESG 研究中心」，結合企業合作與產學研究，推動永續治理、綠色供應鏈與社會創新議題，讓學生在課堂學習之外，也能透過實務專案理解企業在永續發展中的角色與責任。

第三則是 跨域整合能力培養，商學院透過跨院課程、企業實習與國際合作專題，將商業理論、科技工具與永續實務整合應用，培養學生具備分析力、思辨力與跨文化溝通能力。

此外，中原大學長期推動的 全人教育理念，亦深深融入商學院的人才培育模式。中原教育精神強調尊重自然與人性的尊嚴，追求「天、人、物、我」之間的和諧關係，並以倫理價值為核心。

早在1993年，中原商學院即率全國之先將「企業倫理」納入大學必修課程，培養學生在追求商業成功的同時，亦能兼顧社會責任與道德價值。自104學年度起，更進一步整合「專業倫理」課程，列為全校各學院的通識核心必修課程，成為全國第一所將專業倫理完整納入全校教育體系的大學，充分展現中原大學重視品格教育與社會責任的辦學理念。

在國際化發展方面，中原大學商學院亦持續深化全球連結。商學院院長張敏蕾表示，學院長期推動 EMI 英語授課、跨文化課程與海外交換學習，讓學生在校期間即能接觸國際化學習環境。自2015年取得 AACSB 國際商管認證後，中原商學院正式躋身全球前6%的頂尖商學院行列，教學品質與學術研究均獲國際肯定。此外，商學院也積極與歐美及亞洲多所知名大學建立合作關係，其中與美國天普大學合作的四年雙學士學位計畫，更為全台少見的高品質跨國學程，提供學生接軌國際高等教育的重要機會。

除了國際化發展外，商學院亦積極推動大學社會責任（USR）實踐，透過社區創生、弱勢關懷及青年創業輔導等計畫，讓學生將專業知識應用於社會議題，培養永續思維與社會影響力。透過課程、實習與社會實踐的多元學習模式，學生不僅能在專業領域中精進能力，也能理解企業與社會、環境之間的互動關係，展現具備人文關懷的商管人才特質。

展望未來，中原大學商學院將持續以「ESG＋AI」為核心發展策略，深化跨域課程、產學合作與國際交流，培養兼具科技能力、永續思維與全球視野的商管人才。透過結合中原大學全人教育精神與創新實踐能量，商學院期望培育更多能在全球舞台發揮影響力的未來商業領袖，為產業轉型與社會永續發展貢獻力量。

圖／中原大學提供
圖／中原大學提供

圖／中原大學提供
圖／中原大學提供

