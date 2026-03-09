亞洲大學「愛的書庫」揭牌 校長蔡進發：鼓勵老師將共讀融入課程

亞洲大學「愛的書庫」揭牌，校長蔡進發表示，希望未來能鼓勵老師將共讀融入課程，引導學生在討論與分享中培養思辨能力與人文素養，讓圖書館真正成為知識共享的樞紐。

「愛的書庫」是由台灣閱讀文化基金會發起的公益閱讀計畫，核心概念為「書箱共讀、循環分享」。它提供書箱供全台國中小學、社團借閱，並透過新竹物流免費運送，解決偏鄉閱讀資源不足、培養學生共同閱讀與討論的素養。

這是該計畫全國第 377 座的書庫，也是首次進入大學裡。此次總計募集83個書箱，總計有4700本圖書，單是蔡進發校長個人就捐出11個書箱。

台灣閱讀文化基金會董事長廖祿立、考試院前院長黃榮村、教育部前部長曾志朗和台中市教育局副局長賴緣如今都出席揭幕儀式。廖祿立說，「愛的書庫」起源於 921 地震災後為撫慰學童心靈而創立，特別感謝新竹物流長年來的公益配送。

黃榮村說，書庫從早期「送書到災區」、「送書到偏鄉」一路發展，過去未曾想過在大學設點，而蔡進發校長卻能在 AI 時代走在前端的同時，反思並大力推動實體閱讀，透過共讀關懷弱勢學生，實屬難得。

曾志朗說，閱讀是開啟世界觀、理解生命與激發潛能的基礎。腦神經科學的實證指出，「共讀」不僅能促進幼兒腦神經發展，亦能有效減緩大腦老化。他目前正與聯合國教科文組織合作「Global Literacy Project」，期盼將台灣模式帶到馬來西亞、巴西等地，而亞大此舉也正為此計畫注入極大的強心針。

蔡進發說，數位科技快速發展，雖然資訊取得容易，但沉澱思考與深層理解的能力卻異常珍貴。閱讀不僅是知識累積，更是培養專注力、同理心與自我對話的過程。亞大成立全台首座大學「愛的書庫」，希望將閱讀從個人的行為轉化為師生共同參與、彼此交流的學習模式。

