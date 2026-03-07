快訊

臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
2026臺大校園徵才博覽會登場。圖／1111人力銀行提供
2026臺大校園徵才博覽會登場。圖／1111人力銀行提供

全台規模最大的「2026臺大校園徵才博覽會」7日登場，今年共有347家國內外企業參與，共450個攤位，釋出逾4萬個職缺。根據1111人力銀行調查，Z世代新鮮人求職不再僅看重起薪，對於「獎金制度」、「彈性工時」及「優於勞基法的假別」等福利措施顯現出更高偏好，反映出年輕世代對工作保障與生活平衡的強烈需求。

今年臺大校徵以「AI領航×職涯無界×創新無限」為主題，吸引包含數位科技、半導體、金融及綠能等多元產業進駐。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，針對2026年新鮮人就業意向調查顯示，49.5%的畢業生最看重「年終及獎金制度」，顯示年輕人希望個人績效能被具體量化；其次則為「彈性工時」，占比達39.7%。

值得注意的是，33.7%的新鮮人偏好「退休提撥優於勞基法」。曾仲葳分析，這顯示年輕族群雖剛踏入職場，但對長期財務安全已具備風險意識。此外，包含全薪生理假、優於勞基法的年假天數，也都進入前五大吸引條件，說明Z世代更在乎企業如何對待員工，而非單純的薪資高低。

在企業徵才方面，金融業與服務業表現亮眼。中國信託金控人資長卓長興表示，今年預計招募7,150人，其中「儲備幹部計畫（MA Program）」今年將招收逾60位海內外菁英，強調是國內唯一能在兩年內升任經理的培育制度，完訓率超過八成。

零售通路雙品牌台灣UNIQLO及GU則鎖定培養國際化人才，儲備菁英職缺不限科系，起薪達6.7萬元，若表現優異，最快半年可晉升為店鋪獨立經營者，年薪有望突破100萬元，並有機會外派至全球總部或海外任職。

臺大校徵一如以往吸引許多學生參與，如陽明交大機械所碩二生王同學表示，因應AI趨勢，在校期間已修習大數據課程，目標鎖定科技大廠的製程工程師，並積極爭取外派機會；台大外文系大四生劉同學則希望運用外語專長，投入科技產業的行銷職務。

人力銀行 勞基法 徵才活動 台大

相關新聞

碩班入學試題遭控與補習班相似 政大再以3點說明：考點難度均不同

有民眾檢舉，國立政治大學會計系碩士班入學考試「會計學」試題與補習班考古題相似，政大今天再以3點說明，爭議第四、第五題是取自國家考試與教科書，再經過擴充深化；又試題雖與考古題有部分相似，但多是報表等標準格式；考點和難度也與補習班模擬考不同，政大試題更具難度。

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

國立台灣大學今舉行2026校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航－跨域ＡＩ賦能Ｘ人文共創無界」為主軸，參與企業包括台積電、GARMIN、聯發科、ASML等科技大廠，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。台積電表示，今年將於全台招募8000名新鮮人，提供最有競爭力的待遇，碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬。

政大會計研究所考題惹議 補習班老師強硬回擊：將採取法律途徑

政治大學會計系碩士班入學考題日前遭爆料，質疑部分試題使用補習班考古題拼接，教育部介入調查，補教老師鄭泓昨（6日）發聲回應。

應屆畢業生注意！台積電大徵8,000人 碩畢年薪220萬

台積電（2330）被譽為是新鮮人心目中的夢幻公司，2025年員工薪資超過400萬元，創下歷史新高。台積電今日宣布，2026 年校園徵才活動於本周正式啟動！2026年要在台灣招募8,000名新進同仁！台積電招募除電子電機等科技相關科系，還包含商管、人資、會計領域，盼攜手共創全球半導體發展的高峰。

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。

