臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

全台規模最大的「2026臺大校園徵才博覽會」7日登場，今年共有347家國內外企業參與，共450個攤位，釋出逾4萬個職缺。根據1111人力銀行調查，Z世代新鮮人求職不再僅看重起薪，對於「獎金制度」、「彈性工時」及「優於勞基法的假別」等福利措施顯現出更高偏好，反映出年輕世代對工作保障與生活平衡的強烈需求。

今年臺大校徵以「AI領航×職涯無界×創新無限」為主題，吸引包含數位科技、半導體、金融及綠能等多元產業進駐。1111人力銀行發言人曾仲葳指出，針對2026年新鮮人就業意向調查顯示，49.5%的畢業生最看重「年終及獎金制度」，顯示年輕人希望個人績效能被具體量化；其次則為「彈性工時」，占比達39.7%。

值得注意的是，33.7%的新鮮人偏好「退休提撥優於勞基法」。曾仲葳分析，這顯示年輕族群雖剛踏入職場，但對長期財務安全已具備風險意識。此外，包含全薪生理假、優於勞基法的年假天數，也都進入前五大吸引條件，說明Z世代更在乎企業如何對待員工，而非單純的薪資高低。

在企業徵才方面，金融業與服務業表現亮眼。中國信託金控人資長卓長興表示，今年預計招募7,150人，其中「儲備幹部計畫（MA Program）」今年將招收逾60位海內外菁英，強調是國內唯一能在兩年內升任經理的培育制度，完訓率超過八成。

零售通路雙品牌台灣UNIQLO及GU則鎖定培養國際化人才，儲備菁英職缺不限科系，起薪達6.7萬元，若表現優異，最快半年可晉升為店鋪獨立經營者，年薪有望突破100萬元，並有機會外派至全球總部或海外任職。

臺大校徵一如以往吸引許多學生參與，如陽明交大機械所碩二生王同學表示，因應AI趨勢，在校期間已修習大數據課程，目標鎖定科技大廠的製程工程師，並積極爭取外派機會；台大外文系大四生劉同學則希望運用外語專長，投入科技產業的行銷職務。