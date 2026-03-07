政大會計研究所考題惹議 補習班老師強硬回擊：將採取法律途徑

政治大學會計系碩士班入學考題日前遭爆料，質疑部分試題使用補習班考古題拼接，教育部介入調查，補教老師鄭泓昨（6日）發聲回應。

日前有網友在社群平台指出，政大公布115年會計系研究所考題後，發現部分試題與補習班的考古題幾乎一模一樣，只是把題目拆解散落在不同大題，質疑該考試的公平性。

對此政大表示部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。教育部則駁回政大說法，表示將親自到政大檢視命題過程，並成立專案小組釐清將介入調查。

補習班老師鄭泓昨（6日）在臉書發出嚴正聲明回應，表示考題是經典試題，已收錄在本人著作中多年，另外計算題雖然題型或概念相似，但考點完全不同，「若學生自身實力不足，即便寫過這份模考，也無法在該題順利取分」。鄭泓強調自己出的所有模擬試題皆有明確出處，絕無任何洩題可能，要求相關人士收回不實言論，否則將採取法律途徑。