快訊

經典賽Live／高飛犧牲打再攻一分 五上中華9:0領先捷克

湧現加油車潮！下周汽油每公升大漲3.2元、柴油漲1.1元

聽新聞
0:00 / 0:00

碩班入學試題遭控與補習班相似 政大再以3點說明：考點難度均不同

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
有民眾爆料，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。本報資料照片
有民眾爆料，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。本報資料照片

有民眾檢舉，國立政治大學會計系碩士班入學考試「會計學」試題與補習班考古題相似，政大今天再以3點說明，爭議第四、第五題是取自國家考試與教科書，再經過擴充深化；又試題雖與考古題有部分相似，但多是報表等標準格式；考點和難度也與補習班模擬考不同，政大試題更具難度。

政大今天於網站發布，昨日已配合教育部訪視，提供招生作業程序紀錄，完整說明招生作業，包含命題、審題、彌封及成績核算在內標準作業程序，相關人員也接受訪談，確保考生權益。政大對招生公平採取最高標準，對任何可能影響考試公信力的情事零容忍，

政大也對試題疑義做說明，外界質疑的第四、第五題經查命題構想源自公開的國家考試與經典教科書。第四題，參考105年關務特考計算題及學術界教科書通用練習題；第五題，則以111年地方特考三等財稅行政選擇題為核心思路。試題都是公開資訊，再經過命題者強化擴充。

另外，政大也指出，會計學是一門高度專業化且受國際財務報導準則（IFRS）規範的學科。審查委員指出，共通設定不等於抄襲，以第四題為例，公允價值評價比例或每股盈餘計算至小數點後第二位，皆為國內上市櫃公司財報的標準格式，也是各大學研究所及國家考試的常見設定。

不同試題間出現部分情境或題型相似屬於常見現象，例如教科書習題、各大學會計所考試及國家考試題目，與補習班題目間經常會出現部分相似。

政大說，題目相似處多屬文字與情境元素或題型結構相似，但命題設計重視考生思維層次的辯證與整合。補習班題目多屬單一交易情境片段式測驗，而政大試題採高度整合式題組設計，考生需同時判斷OCI、PPE重估、資產交換及減損等多重情境；且政大題目旨在評量考生整體觀念統整與多層次分析能力，難度與作答要求也遠高於坊間題目。

政大重申，試題經4名專業委員審查，認定試題具備明確的專業評量功能與鑑別度。對各項招生考試皆採取最高機密標準，並在處理爭議時堅持公開、透明且專業之程序。

政大 教科書 補習班

延伸閱讀

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大碩班考題與補習班「神似」 教育部眉頭一皺喊查

政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉

碩班入學考題遭控與補習班雷同 教育部駁回政大 要求重新調查

相關新聞

碩班入學試題遭控與補習班相似 政大再以3點說明：考點難度均不同

有民眾檢舉，國立政治大學會計系碩士班入學考試「會計學」試題與補習班考古題相似，政大今天再以3點說明，爭議第四、第五題是取自國家考試與教科書，再經過擴充深化；又試題雖與考古題有部分相似，但多是報表等標準格式；考點和難度也與補習班模擬考不同，政大試題更具難度。

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

國立台灣大學今舉行2026校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航－跨域ＡＩ賦能Ｘ人文共創無界」為主軸，參與企業包括台積電、GARMIN、聯發科、ASML等科技大廠，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。台積電表示，今年將於全台招募8000名新鮮人，提供最有競爭力的待遇，碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬。

政大會計研究所考題惹議 補習班老師強硬回擊：將採取法律途徑

政治大學會計系碩士班入學考題日前遭爆料，質疑部分試題使用補習班考古題拼接，教育部介入調查，補教老師鄭泓昨（6日）發聲回應。

臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

全台規模最大的「2026臺大校園徵才博覽會」7日登場，今年共有347家國內外企業參與，共450個攤位，釋出逾4萬個職缺。根據1111人力銀行調查，Z世代新鮮人求職不再僅看重起薪，對於「獎金制度」、「彈性工時」及「優於勞基法的假別」等福利措施顯現出更高偏好，反映出年輕世代對工作保障與生活平衡的強烈需求。

應屆畢業生注意！台積電大徵8,000人 碩畢年薪220萬

台積電（2330）被譽為是新鮮人心目中的夢幻公司，2025年員工薪資超過400萬元，創下歷史新高。台積電今日宣布，2026 年校園徵才活動於本周正式啟動！2026年要在台灣招募8,000名新進同仁！台積電招募除電子電機等科技相關科系，還包含商管、人資、會計領域，盼攜手共創全球半導體發展的高峰。

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。