碩班入學試題遭控與補習班相似 政大再以3點說明：考點難度均不同

有民眾檢舉，國立政治大學會計系碩士班入學考試「會計學」試題與補習班考古題相似，政大今天再以3點說明，爭議第四、第五題是取自國家考試與教科書，再經過擴充深化；又試題雖與考古題有部分相似，但多是報表等標準格式；考點和難度也與補習班模擬考不同，政大試題更具難度。

政大今天於網站發布，昨日已配合教育部訪視，提供招生作業程序紀錄，完整說明招生作業，包含命題、審題、彌封及成績核算在內標準作業程序，相關人員也接受訪談，確保考生權益。政大對招生公平採取最高標準，對任何可能影響考試公信力的情事零容忍，

政大也對試題疑義做說明，外界質疑的第四、第五題經查命題構想源自公開的國家考試與經典教科書。第四題，參考105年關務特考計算題及學術界教科書通用練習題；第五題，則以111年地方特考三等財稅行政選擇題為核心思路。試題都是公開資訊，再經過命題者強化擴充。

另外，政大也指出，會計學是一門高度專業化且受國際財務報導準則（IFRS）規範的學科。審查委員指出，共通設定不等於抄襲，以第四題為例，公允價值評價比例或每股盈餘計算至小數點後第二位，皆為國內上市櫃公司財報的標準格式，也是各大學研究所及國家考試的常見設定。

不同試題間出現部分情境或題型相似屬於常見現象，例如教科書習題、各大學會計所考試及國家考試題目，與補習班題目間經常會出現部分相似。

政大說，題目相似處多屬文字與情境元素或題型結構相似，但命題設計重視考生思維層次的辯證與整合。補習班題目多屬單一交易情境片段式測驗，而政大試題採高度整合式題組設計，考生需同時判斷OCI、PPE重估、資產交換及減損等多重情境；且政大題目旨在評量考生整體觀念統整與多層次分析能力，難度與作答要求也遠高於坊間題目。

政大重申，試題經4名專業委員審查，認定試題具備明確的專業評量功能與鑑別度。對各項招生考試皆採取最高機密標準，並在處理爭議時堅持公開、透明且專業之程序。