台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大今舉行2026校園徵才博覽會，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。記者許維寧／攝影
台大今舉行2026校園徵才博覽會，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。記者許維寧／攝影

國立台灣大學今舉行2026校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航－跨域ＡＩ賦能Ｘ人文共創無界」為主軸，參與企業包括台積電、GARMIN、聯發科、ASML等科技大廠，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。台積電表示，今年將於全台招募8000名新鮮人，提供最有競爭力的待遇，碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬。

台大校園徵才博覽會為國內最大徵才活動之一，今年進駐設攤科技大廠包括台積電、聯發科、瑞昱半導體、廣達電腦、鴻海科技等；金融業則有中國信託、第一金控、富邦金控，部分企業可於現場收取學生履歷，直接安排面試。

台積電人力資源營運處處長張進益表示，今年全年將於台灣招募8000名新鮮人，包含工程師與技術人員，地區橫跨全台北中南，台中、嘉義、台南、高雄等地都有職缺，歡迎全世界的夥伴們加入。台積電則提供最有競爭力的待遇，尤其碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬，畢業後入職，隨公司一同成長員工能追求未來、成家立業。

張進益也說，今天也有不同國籍學生前來攤位徵詢，台積電具備國際化、多文化的環境，語言已經不是問題。另外台積電設有不同職缺，除了理工相關科系，也歡迎商學院、法學院、文學院學生前來應徵。

針對在學生，張進益說，台積電也提供了上千名的DNA Internship實習機會，網站已開放投遞履歷，截止日為今年5月8日。前來公司實習，將來有機會預先發聘。

台大校長陳文章表示，今年徵才博覽會主題是人文與AI共創，釋出4萬職缺，創下台大的紀錄。也想與企業主管說明，台大近年推動校學士、院學士制度，鼓勵學生跨領域學習，企業在看學生履歷時不要只看學系，建議也能看學生修讀的領域專長模組。台大已推出183個領域專長模組，文學院、社科院學生可能修讀過機器人領域專長模組；工學院學生，也可能修讀歷史、哲學相關模組，希望企業多留心。

另外，陳文章也談到，去年台大即推動beyond border計畫，鼓勵學生到國際ＮＧＯ見習，總計已有1500名學生出國，希望企業也能一同加入支持。

104人力銀行則表示，觀察近三年畢業新鮮人第一份正職工作月薪中位數，以營建製圖類、資訊軟體系統類、生產製造類月薪中位數達4萬居冠。104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，市場缺工與AI熱潮成為企業聘用新鮮人的有利條件，大型科技公司與營造業針對工程師開出7至8萬的月薪，新鮮人敢出發就有路，鼓勵放膽爭取理想工作。

陳文章 職缺 徵才活動 台大 台積電

相關新聞

碩班入學試題遭控與補習班相似 政大再以3點說明：考點難度均不同

有民眾檢舉，國立政治大學會計系碩士班入學考試「會計學」試題與補習班考古題相似，政大今天再以3點說明，爭議第四、第五題是取自國家考試與教科書，再經過擴充深化；又試題雖與考古題有部分相似，但多是報表等標準格式；考點和難度也與補習班模擬考不同，政大試題更具難度。

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

國立台灣大學今舉行2026校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航－跨域ＡＩ賦能Ｘ人文共創無界」為主軸，參與企業包括台積電、GARMIN、聯發科、ASML等科技大廠，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。台積電表示，今年將於全台招募8000名新鮮人，提供最有競爭力的待遇，碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬。

政大會計研究所考題惹議 補習班老師強硬回擊：將採取法律途徑

政治大學會計系碩士班入學考題日前遭爆料，質疑部分試題使用補習班考古題拼接，教育部介入調查，補教老師鄭泓昨（6日）發聲回應。

臺大校園徵才博覽會今登場 450個攤位釋出逾4萬職缺

全台規模最大的「2026臺大校園徵才博覽會」7日登場，今年共有347家國內外企業參與，共450個攤位，釋出逾4萬個職缺。根據1111人力銀行調查，Z世代新鮮人求職不再僅看重起薪，對於「獎金制度」、「彈性工時」及「優於勞基法的假別」等福利措施顯現出更高偏好，反映出年輕世代對工作保障與生活平衡的強烈需求。

應屆畢業生注意！台積電大徵8,000人 碩畢年薪220萬

台積電（2330）被譽為是新鮮人心目中的夢幻公司，2025年員工薪資超過400萬元，創下歷史新高。台積電今日宣布，2026 年校園徵才活動於本周正式啟動！2026年要在台灣招募8,000名新進同仁！台積電招募除電子電機等科技相關科系，還包含商管、人資、會計領域，盼攜手共創全球半導體發展的高峰。

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。

