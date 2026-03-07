聽新聞
政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難
政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。
中原大學資管系教授皮世明表示，命題小組若有二名或以上的命題教師就能互相牽制，如果小組只有一人，則較難制約。待試題製作完成，也會有審題委員協助審題。為了避免洩題，審題不能委外，連教務長都不會接觸到試題內容。
高教工會研究員陳柏謙表示，審題委員實務上很難查核試題，「你不可能坊間的考古題、參考書都查過一遍。」審題多只能監督試題是否難易適中、是否能如實測驗出學科知識，因此試題若有疑義，多只能靠民眾事後糾舉。若查證屬實，建議教育部與大學端也要有明確的處置。
