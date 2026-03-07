政大碩班考題與補習班「神似」 教育部眉頭一皺喊查

近日各大學陸續辦理碩士班入學筆試，但有民眾檢舉，政大商學院會計系碩班考試「會計學」部分考題，疑似採用民間補習班模考題「選擇題＋計算題」拼接，題目條件、數字均雷同，引發爭議。儘管政大經審議後，認為試題不影響公平性，但遭教育部駁回，昨親自到政大檢視命題過程，並要求政大成立專案小組調查。

投訴人表示，政大試題與補習班試題都針對FVOCI債券投資處分設定，兩者皆設定為出售半數，質疑命題者於無限多種比例組合，為何都恰好選中特定比例。再者，停業單位交易日期、總資產金額、總負債、估計出售成本金額與適用所得稅率等變數均吻合，機率微乎其微。投訴人強調，試卷諸多疑點，已不能用巧合解釋，單一考點相似有機率發生，但該案並非單一巧合，質疑是否涉及試題挪用或洩露。

對此，政大表示，試題經認定不構成抄襲或拼貼。但教育部昨表示，學校應依公平、公正、公開原則及公告招生辦法及簡章辦理，外界反映政大試題與補習班高度雷同，已於昨天下午赴政大訪視，檢視命題及考試過程。

教育部強調，同步責成政大組成專案小組，調查疑義與釐清爭點，如違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結，絕不寬貸，並將視情節依法扣減該系招生名額、檢討相關人員責任。若涉及教師不當行為，學校應送教評會審議，若涉及民間補習班或其他民刑事責任，將移送檢調。