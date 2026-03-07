聽新聞
0:00 / 0:00

政大碩班考題與補習班「神似」 教育部眉頭一皺喊查

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
民眾指政大會計系碩士班考試「會計學」考題，與民間補習班中級會計學模擬考試題異常雷同。圖／讀者提供
民眾指政大會計系碩士班考試「會計學」考題，與民間補習班中級會計學模擬考試題異常雷同。圖／讀者提供

近日各大學陸續辦理碩士班入學筆試，但有民眾檢舉，政大商學院會計系碩班考試「會計學」部分考題，疑似採用民間補習班模考題「選擇題＋計算題」拼接，題目條件、數字均雷同，引發爭議。儘管政大經審議後，認為試題不影響公平性，但遭教育部駁回，昨親自到政大檢視命題過程，並要求政大成立專案小組調查。

投訴人表示，政大試題與補習班試題都針對FVOCI債券投資處分設定，兩者皆設定為出售半數，質疑命題者於無限多種比例組合，為何都恰好選中特定比例。再者，停業單位交易日期、總資產金額、總負債、估計出售成本金額與適用所得稅率等變數均吻合，機率微乎其微。投訴人強調，試卷諸多疑點，已不能用巧合解釋，單一考點相似有機率發生，但該案並非單一巧合，質疑是否涉及試題挪用或洩露。

對此，政大表示，試題經認定不構成抄襲或拼貼。但教育部昨表示，學校應依公平、公正、公開原則及公告招生辦法及簡章辦理，外界反映政大試題與補習班高度雷同，已於昨天下午赴政大訪視，檢視命題及考試過程。

教育部強調，同步責成政大組成專案小組，調查疑義與釐清爭點，如違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結，絕不寬貸，並將視情節依法扣減該系招生名額、檢討相關人員責任。若涉及教師不當行為，學校應送教評會審議，若涉及民間補習班或其他民刑事責任，將移送檢調。

考題 所得稅率 教育部

延伸閱讀

政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉

碩班入學考題遭控與補習班雷同 教育部駁回政大 要求重新調查

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

相關新聞

政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉

政大會計系碩士班入學考題近日遭民眾指控，部分試題疑似使用補習班考古題拼接，教育部將介入調查。大學端表示，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題也不能委外；教育團體則指出，民間的考題樣本太多，審查委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，則處置要明確才能嚇阻。

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。

政大碩班考題與補習班「神似」 教育部眉頭一皺喊查

近日各大學陸續辦理碩士班入學筆試，但有民眾檢舉，政大商學院會計系碩班考試「會計學」部分考題，疑似採用民間補習班模考題「選擇題＋計算題」拼接，題目條件、數字均雷同，引發爭議。儘管政大經審議後，認為試題不影響公平性，但遭教育部駁回，昨親自到政大檢視命題過程，並要求政大成立專案小組調查。

挖出遺址 中山大學仁武校區開發喊卡

中山大學仁武校區開發過程挖出平埔族史前遺址，推估為一四二○年前的蔦松文化層，醫學院計畫因此喊卡。高市文化局表示，須先完成遺址搶救才能繼續施工，但因牽涉經費龐大，復工恐遙遙無期。中山大學指出，目前正處理文資保存事宜，妥善解決後，再評估重啟開發。

中山大學醫學院卡關 改址苓雅校區

中山大學仁武校區原規畫籌設醫學院，基地開挖時卻發現古代遺址而停擺，校方改於國際商工北側約一點四七公頃土地興建，發展重心由郊區轉移市中心，醫學院新落腳處規模縮小，但以捷運大眾運輸導向（ＴＯＤ）模式開發，希望找到新的發展可能。

一塊木頭變成一張椅子！台東公東高工學生作品台北家具展亮相

國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。展覽由林業及自然保育署台東分署長期支持，透過官學合作，讓民眾看見一塊木頭如何從山林資源、校園學習到最後走進日常生活。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。