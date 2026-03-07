聽新聞
中山大學醫學院卡關 改址苓雅校區

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導

中山大學仁武校區原規畫籌設醫學院，基地開挖時卻發現古代遺址而停擺，校方改於國際商工北側約一點四七公頃土地興建，發展重心由郊區轉移市中心，醫學院新落腳處規模縮小，但以捷運大眾運輸導向（TOD）模式開發，希望找到新的發展可能。

議員黃飛鳳嘆，仁武校區原本擬解決北高雄醫療資源不足，如今醫學院又回到南高雄。議員湯詠瑜則認為，市府遵循文資法程序，盡速確認土地使用定位再做調整規畫，若可開發，建議仁武校區仍以醫學院為優先。中山大學回應，目前醫學院規畫在苓雅校區，但也沒有排除仁武校區。

中山大學醫學院基地因牴觸文化遺址「卡關」，恰巧位於苓雅區的國際商工退場後校地閒置，二○二四年中山大學與高市府簽約，規畫利用國際商工北側校地建醫學院，順利銜接。

現地將串聯周邊民生醫院、凱旋醫院與衛生局長照大樓，打造為ＡＩ醫療與智慧健康研究教學基地，形塑醫療、教學與研究功能的健康園區。國際商工去年已完成都市計畫變更及舊校舍拆除，興建醫學院後將協助市立民生醫院升級轉型，朝附設教學醫院方向規畫。

地方人士認為，國際商工基地面積雖小，但位於市區核心，鄰近輕軌站、商圈及高雄師範大學等，交通與生活機能更加成熟，也有利於醫療與學研資源整合。中山大學政經系教授張其祿表示，仁武校區卡在考古遺址、旗山斷層，處境尷尬，開發阻礙重重，但醫學院進駐市區精華地段，活化閒置土地，也符合都市更新與交通導向發展。

政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉

政大會計系碩士班入學考題近日遭民眾指控，部分試題疑似使用補習班考古題拼接，教育部將介入調查。大學端表示，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題也不能委外；教育團體則指出，民間的考題樣本太多，審查委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，則處置要明確才能嚇阻。

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。

政大碩班考題與補習班「神似」 教育部眉頭一皺喊查

近日各大學陸續辦理碩士班入學筆試，但有民眾檢舉，政大商學院會計系碩班考試「會計學」部分考題，疑似採用民間補習班模考題「選擇題＋計算題」拼接，題目條件、數字均雷同，引發爭議。儘管政大經審議後，認為試題不影響公平性，但遭教育部駁回，昨親自到政大檢視命題過程，並要求政大成立專案小組調查。

挖出遺址 中山大學仁武校區開發喊卡

中山大學仁武校區開發過程挖出平埔族史前遺址，推估為一四二○年前的蔦松文化層，醫學院計畫因此喊卡。高市文化局表示，須先完成遺址搶救才能繼續施工，但因牽涉經費龐大，復工恐遙遙無期。中山大學指出，目前正處理文資保存事宜，妥善解決後，再評估重啟開發。

中山大學仁武校區原規畫籌設醫學院，基地開挖時卻發現古代遺址而停擺，校方改於國際商工北側約一點四七公頃土地興建，發展重心由郊區轉移市中心，醫學院新落腳處規模縮小，但以捷運大眾運輸導向（ＴＯＤ）模式開發，希望找到新的發展可能。

一塊木頭變成一張椅子！台東公東高工學生作品台北家具展亮相

國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。展覽由林業及自然保育署台東分署長期支持，透過官學合作，讓民眾看見一塊木頭如何從山林資源、校園學習到最後走進日常生活。

