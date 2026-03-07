中山大學醫學院卡關 改址苓雅校區

中山大學仁武校區原規畫籌設醫學院，基地開挖時卻發現古代遺址而停擺，校方改於國際商工北側約一點四七公頃土地興建，發展重心由郊區轉移市中心，醫學院新落腳處規模縮小，但以捷運大眾運輸導向（TOD）模式開發，希望找到新的發展可能。

議員黃飛鳳嘆，仁武校區原本擬解決北高雄醫療資源不足，如今醫學院又回到南高雄。議員湯詠瑜則認為，市府遵循文資法程序，盡速確認土地使用定位再做調整規畫，若可開發，建議仁武校區仍以醫學院為優先。中山大學回應，目前醫學院規畫在苓雅校區，但也沒有排除仁武校區。

中山大學醫學院基地因牴觸文化遺址「卡關」，恰巧位於苓雅區的國際商工退場後校地閒置，二○二四年中山大學與高市府簽約，規畫利用國際商工北側校地建醫學院，順利銜接。

現地將串聯周邊民生醫院、凱旋醫院與衛生局長照大樓，打造為ＡＩ醫療與智慧健康研究教學基地，形塑醫療、教學與研究功能的健康園區。國際商工去年已完成都市計畫變更及舊校舍拆除，興建醫學院後將協助市立民生醫院升級轉型，朝附設教學醫院方向規畫。

地方人士認為，國際商工基地面積雖小，但位於市區核心，鄰近輕軌站、商圈及高雄師範大學等，交通與生活機能更加成熟，也有利於醫療與學研資源整合。中山大學政經系教授張其祿表示，仁武校區卡在考古遺址、旗山斷層，處境尷尬，開發阻礙重重，但醫學院進駐市區精華地段，活化閒置土地，也符合都市更新與交通導向發展。