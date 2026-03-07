挖出遺址 中山大學仁武校區開發喊卡

中山大學仁武校區開發過程挖出平埔族史前遺址，推估為一四二○年前的蔦松文化層，醫學院計畫因此喊卡。高市文化局表示，須先完成遺址搶救才能繼續施工，但因牽涉經費龐大，復工恐遙遙無期。中山大學指出，目前正處理文資保存事宜，妥善解決後，再評估重啟開發。

中山大學仁武校區籌建醫學院一波三折，校方二○○七年取得仁武西營區土地，卻因旗山斷層穿越一半校舍，環評程序補件再審，至二○一八年才通過，二○二二年動工，全案一拖十五年。

不料挖掘滯洪池時，又挖到史前文化遺物，校方委託考古團隊進場現勘試掘，開鑿四處探坑、每坑二公尺深，先後尋獲陶片、陶環等文化遺物，評估年代為西元六百年、距今約一四二○年前的蔦松文化層，遺址範圍尚無法確認。校方目前暫停校區開發，並申請環評暫停監測。

中山大學表示，正處理文資相關事宜，必須確保文化資產保存完整，待問題妥善解決，再依校區發展需求，規畫後續土地利用。

高市文化局表示，依據出土陶片等史前器物研判，目前確認屬於史前文化層，位置位於古代人類生活層中，研判是先民活動遺留。此案因涉及史前遺物，依文資法須提出搶救發掘計畫，開挖權屬於學校，但迄今尚未收到學校提報開採，若確定搶救，發掘費用須由中山大學負擔，出土的文物則依法移交市府保存。

文史專家楊吉壽指出，遺址搶救通常是愈挖愈多，且遺址考古發掘緩慢細緻，所須花費的經費和時間都難以預估，開發單位若不願增加成本，開發案可能延後或暫停，但外界對此處遺址高度關注，校方應公開試掘成果，讓大眾了解有哪些遺物與文化層。

