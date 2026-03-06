政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉
政大會計系碩士班入學考題近日遭民眾指控，部分試題疑似使用補習班考古題拼接，教育部將介入調查。大學端表示，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題也不能委外；教育團體則指出，民間的考題樣本太多，審查委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，則處置要明確才能嚇阻。
中原大學前教務長、資管系教授皮世明表示，碩士班考試命題通常會由系上推薦二、三組人，每一組可能為一至三人，之後交由教務長勾選。通常為避免與去年試題相近，因此多不會勾選與去年同樣的命題教師，再者，如被勾選的小組內有二人，則再由小組內分配命題，如各命50分的試題，或一人命中文，一人命英文；一人命選擇題，一人命問答題。
皮世明談到，因此，一個命題小組內若有二名或以上的命題教師就能互相牽制，也比較不會出事；如果小組只有一人，則比較難制約。待試題製作完成，也會有審題委員協助審題，但審題委員多也是系上教師，因為怕洩題，審題不能委外，連教務長都不會接觸到試題內容。
高教工會研究員陳柏謙則談到，審題委員實務上很難查核試題，「你不可能坊間的考古題、參考書都查過一遍。」屬於先天上的必然狀況，審題多只能監督試題是否難易適中、是否能如實測驗出學科知識，因此試題有疑義多只能靠民眾事後糾舉。
陳柏謙也說，試題編製多少還是要回歸出題教師的專業倫理與操守，但若經民眾糾舉後查證屬實，建議教育部與大學端也要有明確的處置，才能發揮嚇阻效果。
陳柏謙也指出，如會計學界過去有某名師寫的著作，很多學校考題都出自該本著作；過去也有研究所入學考挪用大學部期中、期末考題，多是學校想留住學士班學生，「但大學要想清楚到底想要怎麼樣的學生。」建議還是要考量學生來源，才能增添碩班的多元性。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。