政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉

政大會計系碩士班入學考題近日遭民眾指控，部分試題疑似使用補習班考古題拼接，教育部將介入調查。大學端表示，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題也不能委外；教育團體則指出，民間的考題樣本太多，審查委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，則處置要明確才能嚇阻。

中原大學前教務長、資管系教授皮世明表示，碩士班考試命題通常會由系上推薦二、三組人，每一組可能為一至三人，之後交由教務長勾選。通常為避免與去年試題相近，因此多不會勾選與去年同樣的命題教師，再者，如被勾選的小組內有二人，則再由小組內分配命題，如各命50分的試題，或一人命中文，一人命英文；一人命選擇題，一人命問答題。

皮世明談到，因此，一個命題小組內若有二名或以上的命題教師就能互相牽制，也比較不會出事；如果小組只有一人，則比較難制約。待試題製作完成，也會有審題委員協助審題，但審題委員多也是系上教師，因為怕洩題，審題不能委外，連教務長都不會接觸到試題內容。

高教工會研究員陳柏謙則談到，審題委員實務上很難查核試題，「你不可能坊間的考古題、參考書都查過一遍。」屬於先天上的必然狀況，審題多只能監督試題是否難易適中、是否能如實測驗出學科知識，因此試題有疑義多只能靠民眾事後糾舉。

陳柏謙也說，試題編製多少還是要回歸出題教師的專業倫理與操守，但若經民眾糾舉後查證屬實，建議教育部與大學端也要有明確的處置，才能發揮嚇阻效果。

陳柏謙也指出，如會計學界過去有某名師寫的著作，很多學校考題都出自該本著作；過去也有研究所入學考挪用大學部期中、期末考題，多是學校想留住學士班學生，「但大學要想清楚到底想要怎麼樣的學生。」建議還是要考量學生來源，才能增添碩班的多元性。