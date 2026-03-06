高醫大攜手杜克大學林慧觀　打造國際合作實驗室

高雄醫學大學今天宣布，與美國杜克大學醫學院病理系終身教授、中央研究院院士林慧觀合作，成立「國際合作實驗室」（ICL），雙方將打造亞洲領先的跨疾病粒線體與轉譯代謝研究中心。

高醫大透過新聞稿表示，此次成立的國際合作實驗室（International Collaborative Laboratory）定位為知識匯流與創新樞紐，將結合高醫大臨床數據與杜克大學（Duke University）頂尖技術，進行具突破性的跨國研究設計。

高醫大說明，雙方將以虛實整合模式，打造跨疾病粒線體與轉譯代謝研究中心；高醫大作為在地主要機構，提供完善的臨床與實驗基礎設施，林慧觀所在的美國杜克大學則擔任海外節點，連接頂尖國際團隊與關鍵核心技術。

此外，林慧觀將以國際頂尖學者身分，親自參與指導學生與博士後研究員，並擔任策略顧問協助媒合全球資源；雙方每半年將啟動雙向交流，選送高醫大學生或研究人員赴美學習關鍵技術，並邀請林慧觀研究團隊來台訪問指導。

高醫大強調，ICL的成立不僅追求頂尖科研成果，更致力於培育具備全球視野的醫師科學家與跨領域人才；期盼透過與林慧觀的深度結盟，創造可永續發展的科研生態系，進一步提升台灣在國際生醫學術界的聲譽與影響力。