快訊

才登台1年！米其林「Ajimi割烹味美」開價500萬頂讓 已無法訂位

經典賽／澳洲再敲雙轟5：1勝捷克 首支二連勝隊伍

「舉重精靈」方莞靈被控酒後家暴伴侶還踹胸腹 下場曝

聽新聞
0:00 / 0:00

高醫大攜手杜克大學林慧觀　打造國際合作實驗室

中央社／ 高雄6日電

高雄醫學大學今天宣布，與美國杜克大學醫學院病理系終身教授、中央研究院院士林慧觀合作，成立「國際合作實驗室」（ICL），雙方將打造亞洲領先的跨疾病粒線體與轉譯代謝研究中心。

高醫大透過新聞稿表示，此次成立的國際合作實驗室（International Collaborative Laboratory）定位為知識匯流與創新樞紐，將結合高醫大臨床數據與杜克大學（Duke University）頂尖技術，進行具突破性的跨國研究設計。

高醫大說明，雙方將以虛實整合模式，打造跨疾病粒線體與轉譯代謝研究中心；高醫大作為在地主要機構，提供完善的臨床與實驗基礎設施，林慧觀所在的美國杜克大學則擔任海外節點，連接頂尖國際團隊與關鍵核心技術。

此外，林慧觀將以國際頂尖學者身分，親自參與指導學生與博士後研究員，並擔任策略顧問協助媒合全球資源；雙方每半年將啟動雙向交流，選送高醫大學生或研究人員赴美學習關鍵技術，並邀請林慧觀研究團隊來台訪問指導。

高醫大強調，ICL的成立不僅追求頂尖科研成果，更致力於培育具備全球視野的醫師科學家與跨領域人才；期盼透過與林慧觀的深度結盟，創造可永續發展的科研生態系，進一步提升台灣在國際生醫學術界的聲譽與影響力。

高醫 基礎設施

延伸閱讀

賴總統啟動高速量子運算國家戰略 四大戰略進化「量子國際隊」

高醫攜手合一成立全球傷口照護示範中心 跨團隊獲國家醫療品質大獎

相關新聞

嘉中夢想講座爆爭議！學生批業配宣傳 校方坦言未事前審簡報允檢討

國立嘉義高中4日舉辦「BenQ夢想行動校園講座」，原主打分享夢想與生涯規劃，卻在學生社群平台引發熱議。有學生指出，2節課約2小時講座，超過7成時間介紹品牌與產品，甚至播放多達5支廣告影片，質疑活動性質更像是「產品發表會」，而非教育講座。校方坦言，未事前審查講者簡報，未來將檢討校園講座規畫與審查流程，避免類似爭議發生。

一塊木頭變成一張椅子！台東公東高工學生作品台北家具展亮相

國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。展覽由林業及自然保育署台東分署長期支持，透過官學合作，讓民眾看見一塊木頭如何從山林資源、校園學習到最後走進日常生活。

沒有理工腦就會被取代？文組女憂沒競爭力「無法生存」 網揪善用1招與AI共生

「讀理組出路比文組好」的概念似乎已在台灣社會成為定論，在AI浪潮襲捲之下，多數人更不看好文組生的未來，近日一位文組生的「求救信」也引發了相關討論…

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

東海蟬聯「企業最愛實習生」中部私校第一 看中解決問題能力

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。校方指出，憑藉深厚的博雅教育底蘊、極具韌性的實務操作態度，以及在高科技AI浪潮下展現的跨域整合能力這三大核心優勢，培養出企業界最看重的解決問題與職場適應能力的人才。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。