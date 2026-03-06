一塊木頭變成一張椅子！台東公東高工學生作品台北家具展亮相

國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。展覽由林業及自然保育署台東分署長期支持，透過官學合作，讓民眾看見一塊木頭如何從山林資源、校園學習到最後走進日常生活。

校方表示，「延森」象徵森林生命的延展，也代表木工技藝在世代之間的傳承。這次展出的家具作品選用台東在地國產木材，包括台灣杉、柳杉以及紅檜漂流木等材料。學生透過設計與手工製作，讓原本給人厚重印象的傳統木製家具，轉變成更貼近現代生活的樣貌。

林保署台東分署表示，推動國產材利用的核心，是建立「從山林到生活」的循環。與公東高工合作多年，除支持材料供應，也希望透過學校教育，讓年輕世代理解森林與生活之間的關係。

公東高工自創校以來，延續瑞士籍神父錫質平所建立的技職教育精神，以及德籍技師帶來的木工訓練制度。學生在校不只學習使用工具，更從量測、設計到榫接製作，一步一步完成家具作品。近年加入現代設計與人體工學概念，讓傳統木工技術逐漸融入當代生活美學。

校方表示，許多學生第一次接觸木材時，只把它當作材料，但在學習過程中逐漸理解每一塊木頭背後都有森林的故事。當家具被帶回家使用，甚至在多年後修補、再利用，其實也象徵著森林生命以另一種形式延續。

