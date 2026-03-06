快訊

一塊木頭變成一張椅子！台東公東高工學生作品台北家具展亮相

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。圖／公東高工提供
國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。圖／公東高工提供

國內木工教育的重要基地、台東公東高工，今起至9日北上參與第36屆台北國際家具展，在世界貿易中心展覽一館推出以「延森」為主題的國產材家具特展。展覽由林業及自然保育署台東分署長期支持，透過官學合作，讓民眾看見一塊木頭如何從山林資源、校園學習到最後走進日常生活。

校方表示，「延森」象徵森林生命的延展，也代表木工技藝在世代之間的傳承。這次展出的家具作品選用台東在地國產木材，包括台灣杉、柳杉以及紅檜漂流木等材料。學生透過設計與手工製作，讓原本給人厚重印象的傳統木製家具，轉變成更貼近現代生活的樣貌。

林保署台東分署表示，推動國產材利用的核心，是建立「從山林到生活」的循環。與公東高工合作多年，除支持材料供應，也希望透過學校教育，讓年輕世代理解森林與生活之間的關係。

公東高工自創校以來，延續瑞士籍神父錫質平所建立的技職教育精神，以及德籍技師帶來的木工訓練制度。學生在校不只學習使用工具，更從量測、設計到榫接製作，一步一步完成家具作品。近年加入現代設計與人體工學概念，讓傳統木工技術逐漸融入當代生活美學。

校方表示，許多學生第一次接觸木材時，只把它當作材料，但在學習過程中逐漸理解每一塊木頭背後都有森林的故事。當家具被帶回家使用，甚至在多年後修補、再利用，其實也象徵著森林生命以另一種形式延續。

台東公東高工學生透過設計與手工製作，讓原本給人厚重印象的傳統木製家具，轉變成更貼近現代生活的樣貌。圖／公東高工提供
台東公東高工學生透過設計與手工製作，讓原本給人厚重印象的傳統木製家具，轉變成更貼近現代生活的樣貌。圖／公東高工提供

家具 技職教育 森林

相關新聞

嘉中夢想講座爆爭議！學生批業配宣傳 校方坦言未事前審簡報允檢討

國立嘉義高中4日舉辦「BenQ夢想行動校園講座」，原主打分享夢想與生涯規劃，卻在學生社群平台引發熱議。有學生指出，2節課約2小時講座，超過7成時間介紹品牌與產品，甚至播放多達5支廣告影片，質疑活動性質更像是「產品發表會」，而非教育講座。校方坦言，未事前審查講者簡報，未來將檢討校園講座規畫與審查流程，避免類似爭議發生。

沒有理工腦就會被取代？文組女憂沒競爭力「無法生存」 網揪善用1招與AI共生

「讀理組出路比文組好」的概念似乎已在台灣社會成為定論，在AI浪潮襲捲之下，多數人更不看好文組生的未來，近日一位文組生的「求救信」也引發了相關討論…

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

東海蟬聯「企業最愛實習生」中部私校第一 看中解決問題能力

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。校方指出，憑藉深厚的博雅教育底蘊、極具韌性的實務操作態度，以及在高科技AI浪潮下展現的跨域整合能力這三大核心優勢，培養出企業界最看重的解決問題與職場適應能力的人才。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

