嘉中夢想講座爆爭議！學生批業配宣傳 校方坦言未事前審簡報允檢討

國立嘉義高中4日舉辦「BenQ夢想行動校園講座」，原主打分享夢想與生涯規劃，卻在學生社群平台引發熱議。有學生指出，2節課約2小時講座，超過7成時間介紹品牌與產品，甚至播放多達5支廣告影片，質疑活動性質更像是「產品發表會」，而非教育講座。校方坦言，未事前審查講者簡報，未來將檢討校園講座規畫與審查流程，避免類似爭議發生。

學生表示，講座內容多圍繞企業品牌案例與產品展示，與原先期待的夢想分享或職涯探索落差很大。有同學指出，整場演講大量播放廣告式影片，形式宛如科技新品發表會，讓不少學生直言「好像在看業配」。問環節也引發討論。有學生透露，當有人質疑內容疑似置入性行銷時，講者回應要求學生先釐清演講主題；也有學生指出，部分提問過程中曾遭教官制止發言，讓不少人對校園活動中言論表達是否受到限制感到不解。

貼文在社群引發熱烈討論。有人認為，若講座以公益或教育名義進入校園，內容應以教育價值為主，而非品牌曝光；也有人質疑校方是否做好活動審查機制，呼籲未來應避免校園活動淪為商業宣傳平台。

對此，嘉中學務處表示，校方理解並重視學生對活動內容、校園活動品質及教育中立原則的關心，也肯定學生在學習過程中關注公共議題並勇於表達意見。講座由明基基金會協助安排，基金會為非營利公益組織，長期投入校園教育推廣。講者以企業行銷工作者實務經驗為出發點，透過品牌案例與市場策略說明行銷概念，讓學生了解產業實務運作，相關內容屬於案例說明素材，並非以商品銷售或促銷為目的。

不過校方也坦言，在活動內容把關上確實未事前審查講者簡報，導致講座呈現方式與學生期待出現落差。未來將檢討校園講座的規劃與審查流程，在活動前加強講題與內容確認，以避免類似爭議再度發生。將把學生意見回饋給基金會，作為未來講座規劃的參考。鼓勵學生對公共議題提出觀察思考，也歡迎透過班聯會或班級代表等管道與校方交流，營造更開放、優質學習環境。