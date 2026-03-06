快訊

嘉中夢想講座爆爭議！學生批業配宣傳 校方坦言未事前審簡報允檢討

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉中夢想講座爆爭議學生指大半時間宣傳產品，校方坦言未事前審簡報會檢討，圖為嘉中大門。圖／聯合報資料照片
國立嘉義高中4日舉辦「BenQ夢想行動校園講座」，原主打分享夢想與生涯規劃，卻在學生社群平台引發熱議。有學生指出，2節課約2小時講座，超過7成時間介紹品牌與產品，甚至播放多達5支廣告影片，質疑活動性質更像是「產品發表會」，而非教育講座。校方坦言，未事前審查講者簡報，未來將檢討校園講座規畫與審查流程，避免類似爭議發生。

學生表示，講座內容多圍繞企業品牌案例與產品展示，與原先期待的夢想分享或職涯探索落差很大。有同學指出，整場演講大量播放廣告式影片，形式宛如科技新品發表會，讓不少學生直言「好像在看業配」。問環節也引發討論。有學生透露，當有人質疑內容疑似置入性行銷時，講者回應要求學生先釐清演講主題；也有學生指出，部分提問過程中曾遭教官制止發言，讓不少人對校園活動中言論表達是否受到限制感到不解。

貼文在社群引發熱烈討論。有人認為，若講座以公益或教育名義進入校園，內容應以教育價值為主，而非品牌曝光；也有人質疑校方是否做好活動審查機制，呼籲未來應避免校園活動淪為商業宣傳平台。

對此，嘉中學務處表示，校方理解並重視學生對活動內容、校園活動品質及教育中立原則的關心，也肯定學生在學習過程中關注公共議題並勇於表達意見。講座由明基基金會協助安排，基金會為非營利公益組織，長期投入校園教育推廣。講者以企業行銷工作者實務經驗為出發點，透過品牌案例與市場策略說明行銷概念，讓學生了解產業實務運作，相關內容屬於案例說明素材，並非以商品銷售或促銷為目的。

不過校方也坦言，在活動內容把關上確實未事前審查講者簡報，導致講座呈現方式與學生期待出現落差。未來將檢討校園講座的規劃與審查流程，在活動前加強講題與內容確認，以避免類似爭議再度發生。將把學生意見回饋給基金會，作為未來講座規劃的參考。鼓勵學生對公共議題提出觀察思考，也歡迎透過班聯會或班級代表等管道與校方交流，營造更開放、優質學習環境。

沒有理工腦就會被取代？文組女憂沒競爭力「無法生存」 網揪善用1招與AI共生

「讀理組出路比文組好」的概念似乎已在台灣社會成為定論，在AI浪潮襲捲之下，多數人更不看好文組生的未來，近日一位文組生的「求救信」也引發了相關討論…

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

東海蟬聯「企業最愛實習生」中部私校第一 看中解決問題能力

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。校方指出，憑藉深厚的博雅教育底蘊、極具韌性的實務操作態度，以及在高科技AI浪潮下展現的跨域整合能力這三大核心優勢，培養出企業界最看重的解決問題與職場適應能力的人才。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

隨著大學文憑普及，許多人為了求職鋪路選擇攻讀研究所，也有人純粹因為個人興趣投身學術研究領域。有網友爆料，政治大學會計系研究所疑似發生洩題...

