沒有理工腦就會被取代？文組女憂沒競爭力「無法生存」 網揪善用1招與AI共生

聯合新聞網／ 綜合報導
一位文組生表示，雖然深知薪資差距，但自己受限於「天生沒有理工腦」而選擇第一類組，但如今面對AI時代的衝擊，深深感受到生存壓力。示意圖。圖／AI生成

「讀理組出路比文組好」的概念似乎已在台灣社會成為定論，在AI浪潮襲捲之下，多數人更不看好文組生的未來，近日一位文組生的「求救信」也引發了相關討論，原PO表示，雖然深知薪資差距，但自己受限於「天生沒有理工腦」而選擇第一類組，但如今面對AI時代的衝擊，深深感受到生存壓力。

這位文組出身的網友在Dcard發布貼文，坦言自己從小就深知文組、理組在未來出路上的差距，但礙於天生「沒有理工腦」，在考完學測後，便毅然決然選擇文組。

然而，隨著AI時代來臨，這份焦慮感日益劇增。原PO指出，自己並非想引發「文理大戰」，而是真心想尋求除了研究所跨考理工科系以外，還有哪些方法能提升自己的競爭力，「特別是能結合資訊科技的技能」；同時她也疑惑，撇除天生腦袋靈光的人，「基礎不太好的人通常是如何讓自己變得會寫程式的？」

原PO提到，過去在求學階段曾接觸過基礎的C語言，自覺「腦袋或許沒那麼笨」，若是非前段大學的學生皆能掌握該技能，自己也會想嘗試。但她苦於身邊缺乏人脈可以諮詢，才選擇在網路上投石問路。

針對原PO的困境，不少人紛紛給出具體建議。網友指出，現在對文組生而言其實是「最好的時代」，目前的AI工具大幅降低寫程式的門檻，更能彌補基礎實作會遇到的問題，「在現代是學會『怎麼應用各種AI tools』，例如：怎麼問它問題，來得到自己要的回答。問它程式；請它教妳最快，也許能給妳一些靈感」、「買ChatGPT用codex寫程式，用Google Gemini Pro問問題、做研究，或多看YouTube教學，真的很多。要生存就要花時間下功夫，免費又好的資源已經看不完了」

也有人提醒原PO，可以先設定好目標，由於AI可以協助的層面十分廣泛，若沒有方向就會像無頭蒼蠅一般，不知道從何開始，「妳可以思考一下目前擁有的能力如何結合AI，或是想要擁有什麼能力是可以透過AI學習的」。

針對這位文組生的焦慮，聯合新聞網去年的專題報導《當AI成為我的室友》，便為文組生指引了一條「與AI共生」的道路。該專題深入訪問五位不同科系的文組生，他們一致認為，「情感與溫度」是人類最無法被撼動的優勢。其中一位學生更指出，和理組生相比，文組生的優勢就是可以描寫細膩的情感、精準形容人性。

AI新創公司iKala 執行長程世嘉也曾提及：「文字、溝通、寫作、閱讀的能力，是AI時代不變的能力」，文組生不需學習繁複的程式語言，只要用人類習慣的互動方式和機器溝通，就能讓自己的產出加倍、加速，且更有文化底蘊。

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

東海蟬聯「企業最愛實習生」中部私校第一 看中解決問題能力

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。校方指出，憑藉深厚的博雅教育底蘊、極具韌性的實務操作態度，以及在高科技AI浪潮下展現的跨域整合能力這三大核心優勢，培養出企業界最看重的解決問題與職場適應能力的人才。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

隨著大學文憑普及，許多人為了求職鋪路選擇攻讀研究所，也有人純粹因為個人興趣投身學術研究領域。有網友爆料，政治大學會計系研究所疑似發生洩題...

師大女足抽血案教授陳忠慶仍授課 教團：樣態不適用暫時停聘

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶本學期仍在校內授課。教育團體指出，陳忠慶是依教師法18條給予停聘處分，但教育部要求台師大補正資料，懲處才會生效；而陳忠慶又不適用教師法14、15條性平等違規樣態，因此無法給予暫時停聘。

