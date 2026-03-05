政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

民眾於社群平台Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題發文，表示政大前幾天公佈試題，出於好奇心與補習班試題一同比對，「一比下去，越看越毛。」部分試題題幹邏輯、敘述方式，以及問問題的方式幾乎一模一樣，且兩題就佔50分。

政大今天則回應，已啟動專業審查機制，由四位具中級會計學專業背景之審查委員，分別為2位校內及2位校外委員，進行獨立審閱與比對分析。評估後四位委員意見一致認定，試題具備明確鑑別度與評量功能，且部分題型或概念相似性屬於專業科目常見命題範圍內的合理重疊，對此認為不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通，也未達影響考試公平性或招生結果正當性。

政大表示，現階段尚無任何客觀證據顯示試題洩漏，僅以題型或參數相近即推定違規，於學術判準或法律標準上均難以成立。調查報告已提送115學年度碩士班暨碩士在職專班招生委員會議進行專案討論，並決議通過該報告，採計該科評閱分數。

政大也說明，各項招生考試命題、製題等相關試務作業，均依相關規範及保密程序辦理，並採最高機密標準執行，相關流程具完整行政紀錄可供查核。