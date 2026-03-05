快訊

美軍基地差2分鐘就完蛋！伊朗轟炸機闖卡達與F-15纏鬥結果曝光

影／對美軍購案事關重大 國民黨主席鄭麗文： 完全尊重黨團的自主

經典賽／「勝場越多越有晉級機會」 曾總談明對日本：一樣全力求勝

聽新聞
0:00 / 0:00

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
有民眾爆料，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。本報資料照片
有民眾爆料，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。本報資料照片

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

民眾於社群平台Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題發文，表示政大前幾天公佈試題，出於好奇心與補習班試題一同比對，「一比下去，越看越毛。」部分試題題幹邏輯、敘述方式，以及問問題的方式幾乎一模一樣，且兩題就佔50分。

政大今天則回應，已啟動專業審查機制，由四位具中級會計學專業背景之審查委員，分別為2位校內及2位校外委員，進行獨立審閱與比對分析。評估後四位委員意見一致認定，試題具備明確鑑別度與評量功能，且部分題型或概念相似性屬於專業科目常見命題範圍內的合理重疊，對此認為不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通，也未達影響考試公平性或招生結果正當性。

政大表示，現階段尚無任何客觀證據顯示試題洩漏，僅以題型或參數相近即推定違規，於學術判準或法律標準上均難以成立。調查報告已提送115學年度碩士班暨碩士在職專班招生委員會議進行專案討論，並決議通過該報告，採計該科評閱分數。

政大也說明，各項招生考試命題、製題等相關試務作業，均依相關規範及保密程序辦理，並採最高機密標準執行，相關流程具完整行政紀錄可供查核。

政大 補習班 研究所 碩士

延伸閱讀

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

難度拉高！送分題變殺手題 學測數B五標齊降

繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生上網求問：還能讀哪？

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

相關新聞

政大會計所入學考試題與補習班雷同 校方估：不影響公平性

國立政治大學於2月時舉行碩士班考試，但有民眾爆料指出，政大會計所今年碩士班部分考題與補習班考題僅數字不同，題幹邏輯、敘述方式，乃至於問問題的方式都一樣。政大今天則表示，部分題型或概念相似，但屬於科目常見命題範圍重疊，尚不足以構成抄襲，也未達影響考試公平。

東海蟬聯「企業最愛實習生」中部私校第一 看中解決問題能力

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。校方指出，憑藉深厚的博雅教育底蘊、極具韌性的實務操作態度，以及在高科技AI浪潮下展現的跨域整合能力這三大核心優勢，培養出企業界最看重的解決問題與職場適應能力的人才。

涉女足抽血案 師大教授仍開課

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

隨著大學文憑普及，許多人為了求職鋪路選擇攻讀研究所，也有人純粹因為個人興趣投身學術研究領域。有網友爆料，政治大學會計系研究所疑似發生洩題...

師大女足抽血案教授陳忠慶仍授課 教團：樣態不適用暫時停聘

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶本學期仍在校內授課。教育團體指出，陳忠慶是依教師法18條給予停聘處分，但教育部要求台師大補正資料，懲處才會生效；而陳忠慶又不適用教師法14、15條性平等違規樣態，因此無法給予暫時停聘。

文組怎麼贏過台積電？律師點名「三大科系」最吸金：有人身價破10億

不少學生問「純看出路（收入）的話，要念文組還是理組？」律師林志群在臉書分享觀察，整體來說，理組通常比較好找工作、收入也較高。不過，若從文組出發，想贏過醫師或台積電工程師，其實也有幾個科系具備高收入潛力，只是比較看個人選擇與努力方向。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。