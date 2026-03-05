快訊

東海蟬聯「企業最愛實習生」中部私校第一 看中解決問題能力

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
東海大學之所以能持續獲得各大產業雇主的高度青睞，主要歸功於其長期推動的實務導向人才培育計畫。圖／東海大學提供
遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。校方指出，憑藉深厚的博雅教育底蘊、極具韌性的實務操作態度，以及在高科技AI浪潮下展現的跨域整合能力這三大核心優勢，培養出企業界最看重的解決問題與職場適應能力的人才。

東海實習與學生成就中心主任郭獻文指出，東海大學之所以能持續獲得各大產業雇主的高度青睞，主要歸功於其長期推動的實務導向人才培育計畫。透過實習與學生成就中心的系統化媒合機制，成功建構涵蓋建築、設計、管理等領域的產業實習大聯盟。

郭獻文說，這種從前導培訓、企業對接到校外實務操作的完整鏈結，確保學生在踏出校門前便已具備成熟的職場戰力，讓學生在面對快速變動的全球競爭環境時，能展現出遠超同儕的抗壓性與專業實力。

根據東海實習與學生成就中心統計，114學年度參與實習的人數已突破1100人，合作企業更是廣納國內外436家知名機構。調查顯示，高達84%的學生在實習結束後展現留任原企業的強烈意願，而企業雇主願意持續聘用東海畢業生的意向更攀升逾90%。

郭獻文提到，這種雙向的高度滿意度，體現了東海人才在科技、金融、製造及服務業等多元領域中，皆具備紮實的專業技術基礎與靈活的實務應用靈魂。面對AI工具與數位轉型的時代轉向，東海大學各系所導師已成功將最新的科技應用融入課程設計，使學生在學術研究中學會如何善用創新工具來提升效率。

東海大學校長張國恩表示，東海會持續拓展國際視野，將實習版圖由國內延伸至美國、日本及東南亞等多元文化職場，致力於讓每一位東海人都能在跨國環境中培養出卓越的國際競爭力。

遠見雜誌公布「2026企業最愛大學生暨實習生調查」結果，東海大學再度蟬聯「私立一般大學實習生」中部私校第一名。圖／東海大學提供
