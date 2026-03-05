大同大學鼓勵出國交流 每學期最高補助20萬元

大同大學今天宣布，9月起申請至國外留遊學、交換或國際交流的學生，將補助每人每學期最高新台幣20萬元，第1年預計補助10%學生出國，未來將逐年提高到補助20%學生。

大同大學發布新聞稿指出，這項國際交流補助計畫是由校友捐款贊助，「教育部給多少補助，大同大學再加碼」，申請出國留遊學的學生，若獲得教育部學海飛颺或學海惜珠計畫補助6萬元，校方將翻倍加碼。

根據大同大學規劃，依照地區不同，學生獲得出國獎助學金的補助也有差異，赴亞洲地區者，每學期獎助金為8萬至12萬元，歐美地區每學期16萬至20萬元，可大幅減輕學生出國的負擔，只要是大同大學的學生，大學部、碩博士生皆可申請。

大同大學校長何明果表示，出國留學體驗不同文化，能看到不同世界，無形的收穫遠超過專業知識；自己年輕時是等存夠錢才出國，但看到同學都已念完碩士，心裡難免焦急，因此理解經濟壓力可能造成部分學生無法出國，現在校方提供充足的出國獎助學金，讓學生無後顧之憂。

何明果認為，畢業生在職場的即戰力，應跨出台灣放眼國際，未來是國際化社會，工程領域會有許多與國際產業和最新技術交流的機會，能提早了解不同國家文化和做事方式，能讓未來職場有更高的視野，這也是校方鼓勵出國留遊學，並用實際行動把學生送出去的目的。