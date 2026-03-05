聽新聞
涉女足抽血案 師大教授仍開課

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台北地檢署偵辦台師大女足抽血案，去年8月檢調約談台師大教授陳忠慶等證人。圖／聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦台師大女足抽血案，去年8月檢調約談台師大教授陳忠慶等證人。圖／聯合報系資料照片

台師大去年爆發女足隊抽血案，教練周台英由教評會懲處解聘，且四年內不得聘任為師，涉事教授陳忠慶則停聘三年，不過大專院校近日陸續開學，卻有學生發現陳忠慶本學期仍在師大開設三門課，引發爭議。對此，教育部表示，去年底請師大補正資料，但學校至今仍未補，已要求不得排課予陳師。

去年台師大女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，教育部專案小組清查計畫主持人陳忠慶與周台英，兩人共卅三件計畫涉及血液樣本。後台師大教評會解聘周台英，陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶近日仍在台師大開設課，一門為應用運動生理學，另外兩門為初級足球。

教育部表示，師大教評會決議停聘陳師三年，為完備程序，去年十一月請台師大兩個月內補正資料，但迄今仍未補正，在此之前，不應再讓陳師排課，已要求師大暫停安排，並限期補正文件報教育部。台師大則說，正依程序辦理資料補正，已先請系所調整陳師課程，另外安排適當的教師。

全教總法務中心執行長林金財直言，陳忠慶是依教師法第十八條給予三年停聘，且要報主管機關核准，因此在主管機關尚未核定前停聘還不會生效，然教育部去年十一月就發函台師大，即便當時正遴選新校長，但與補正是兩回事，可見師大消極、教育部也無積極去追，多少導致學生反彈。

