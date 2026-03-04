快訊

美防長證實潛艦擊沉伊朗驅逐艦 稱華府取得決定性勝利「伊朗完了」

太子案羈押9人全放了 核心幹部王昱棠不認罪500萬交保

伊朗轟炸土國！土耳其國防部證實已攔截飛彈 強硬警告：別讓衝突升級

聽新聞
0:00 / 0:00

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為政大校門。聯合報系資料照／記者季相儒攝影
圖為政大校門。聯合報系資料照／記者季相儒攝影

隨著大學文憑普及，許多人為了求職鋪路選擇攻讀研究所，也有人純粹因為個人興趣投身學術研究領域。有網友爆料，政治大學會計系研究所疑似發生洩題醜聞，他曬出補習班模擬考題以及政大會研所考題，直言「除數字有不同，剩下敘述都相同」，讓原PO哀嘆面對不公平的考試，恐怕必須等到明年重考。

一名考生網友在Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題發文，他表示有朋友直呼補習班模擬考題型和政大筆試十分類似，讓他不禁納悶補習班是否真的猜題神準。

孰料，比對補習班模擬考題型和政大考題後，原PO直言越看越毛，相似程度已不是猜題神準，「比較像是已經提前知道會出什麼題目」。對比2份考題後，原PO表示「除了數字有不同，其餘敘述都相同」，讓他質疑恐有洩題嫌疑，甚至有爭議的考題占了100分當中的50分，讓原PO哀嘆面對不公平的考試，若想上政大會研所恐怕必須等明年重考。

另外一名網友指出，政大身為文組的頂尖大學，研究所更強調不撿題庫自己出題，如今卻爆發洩題疑雲，呼籲校方能夠正視問題，「不要讓不公平又投機的考生輕鬆進入政大的大門」。

貼文曝光後吸引許多網友回應，「希望不會被輕輕放下」、「政大什麼時候墮落到這種程度了」、「這基本就是妥妥的『洩題』，怎麼可能是猜中」、「原來這就是頂大的原創性啊」。

此外，台大物理研究所招生也曾爆出洩題爭議，100學年度的招生筆試，「近代物理」被指出有一半考題和大三必修課「量子物理」期末考相同。雖然校方否認洩題，只承認命題疏失導致考題題幹和大學部期末考相同。經校方開會討論後，認為有爭議的題目屬於基本題型，不影響考試公平性，最終決議「不調分，也不送分」。

政大 研究所 補習班 頂大 考題

延伸閱讀

預習大學數學受感動！牙醫、頂大電機皆達門檻 網友女兒改選數學系

台大碩士兩度面試台積電無下文！他問「被列黑名單」？過來人曝實情

會做事≠會考試！約聘人員考公職十年才上榜 這職缺去年錄取率100%

學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面

相關新聞

政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

隨著大學文憑普及，許多人為了求職鋪路選擇攻讀研究所，也有人純粹因為個人興趣投身學術研究領域。有網友爆料，政治大學會計系研究所疑似發生洩題...

文組怎麼贏過台積電？律師點名「三大科系」最吸金：有人身價破10億

不少學生問「純看出路（收入）的話，要念文組還是理組？」律師林志群在臉書分享觀察，整體來說，理組通常比較好找工作、收入也較高。不過，若從文組出發，想贏過醫師或台積電工程師，其實也有幾個科系具備高收入潛力，只是比較看個人選擇與努力方向。

女足抽血案陳忠慶遭停聘仍開課 台師大學生會：校方、教部應說明癥結

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教授陳忠慶遭停聘三年，但陳忠慶卻被拍到本學期仍在台師大開設3門課，教育部已勒令不得排課給陳師。台師大學生會則要求台師大、教育部說清楚該案來往的時間點與其中癥結；此外，大學教評會與教育部間資料來往延宕，也會影響師生權益與程序落實。

台大育跨域人才 職涯中心邀逾90家企業提供培訓

因應跨域人才趨勢，台灣大學學務處學生職業生涯發展中心開辦各類職涯工作坊與職場先備課程，並邀請企業提供培訓機會，由企業主管...

女足抽血案教授陳忠慶停聘仍開課 教育部要求暫停陳師授課

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶近日仍疑似仍在台師大授課。教育部今天表示，教評會停聘陳師，去年已請台師大補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，學校確實不得排課給陳忠慶。

大專生當數位英語學伴 5年助偏鄉學生逾2千人次

教育部於110學年度起，鼓勵大專生擔任偏鄉學生的英語學伴，運用數位科技突破地理限制，5年來累積服務2117人次，讓更多學...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。