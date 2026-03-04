政大會研所招生疑洩題！考生親揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落

隨著大學文憑普及，許多人為了求職鋪路選擇攻讀研究所，也有人純粹因為個人興趣投身學術研究領域。有網友爆料，政治大學會計系研究所疑似發生洩題醜聞，他曬出補習班模擬考題以及政大會研所考題，直言「除數字有不同，剩下敘述都相同」，讓原PO哀嘆面對不公平的考試，恐怕必須等到明年重考。

一名考生網友在Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題發文，他表示有朋友直呼補習班模擬考題型和政大筆試十分類似，讓他不禁納悶補習班是否真的猜題神準。

孰料，比對補習班模擬考題型和政大考題後，原PO直言越看越毛，相似程度已不是猜題神準，「比較像是已經提前知道會出什麼題目」。對比2份考題後，原PO表示「除了數字有不同，其餘敘述都相同」，讓他質疑恐有洩題嫌疑，甚至有爭議的考題占了100分當中的50分，讓原PO哀嘆面對不公平的考試，若想上政大會研所恐怕必須等明年重考。

另外一名網友指出，政大身為文組的頂尖大學，研究所更強調不撿題庫自己出題，如今卻爆發洩題疑雲，呼籲校方能夠正視問題，「不要讓不公平又投機的考生輕鬆進入政大的大門」。

貼文曝光後吸引許多網友回應，「希望不會被輕輕放下」、「政大什麼時候墮落到這種程度了」、「這基本就是妥妥的『洩題』，怎麼可能是猜中」、「原來這就是頂大的原創性啊」。

此外，台大物理研究所招生也曾爆出洩題爭議，100學年度的招生筆試，「近代物理」被指出有一半考題和大三必修課「量子物理」期末考相同。雖然校方否認洩題，只承認命題疏失導致考題題幹和大學部期末考相同。經校方開會討論後，認為有爭議的題目屬於基本題型，不影響考試公平性，最終決議「不調分，也不送分」。