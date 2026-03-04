聽新聞
師大女足抽血案教授陳忠慶仍授課 教團：樣態不適用暫時停聘

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協協助調查。記者林俊良／攝影
調查局偵辦台師大女足抽血換學分案，另以證人約談研究計畫主持人陳忠慶協協助調查。記者林俊良／攝影

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶本學期仍在校內授課。教育團體指出，陳忠慶是依教師法18條給予停聘處分，但教育部要求台師大補正資料，懲處才會生效；而陳忠慶又不適用教師法14、15條性平等違規樣態，因此無法給予暫時停聘。

台師大前年至去年期間，發生女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，教育部組成專案小組清查計畫主持人陳忠慶、女足隊教練周台英，計兩人相關共33件涉及運用血液樣本計畫，後續台師大教評會解聘周台英，且4年內不得聘任為教師；陳忠慶則停聘3年。國科會也要求追繳相關計畫補助，並將陳、周兩人停權。

但近日大專校院剛開學，運科系教授陳忠慶卻仍在新學期於台師大開設三門課，教育部今說明，學校已經三級教評會決議停聘陳師三年，但為了完備程序，去年11月請台師大兩個月內補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，不應再讓陳師排課。對此，已要求台師大暫停安排陳師授課，並限期補正文件。

全教總法務中心執行長林金財表示，陳忠慶是依照教師法18條，給予6個月至3年的停聘，並且要報主管機關核准，再給予終局停聘，因此在主管機關尚未核定前，停聘還不會生效；而陳忠慶也不是觸犯教師法14、15條等情事，因此無法給予暫時停聘，代表依法陳師確實可以上課，但學校也能不排課給陳師，且不排課予大學教授，並未像中小學教師一般嚴重。

經本報了解，教育部要求台師大補正學術以及審議過程相關資料，但去年底至今年初碰上台師大校長選舉與交接，人事行政繁忙，但今天就會先停止陳師授課。

林金財也指出，教育部只是要求台師大補正內容，但退回至學校，教育部就應該要給予明確的日期要求限期補正，教育部已經從去年11月就發函至台師大，即便台師大當時正在經歷校長遴選，「但與補正應該是兩回事。」可見台師大有點消極，而教育部也無積極去追，才導致學生反彈。

