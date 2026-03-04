快訊

文組怎麼贏過台積電？律師點名「三大科系」最吸金：有人身價破10億

聯合新聞網／ 綜合報導
律師指出，雖然整體理組通常收入較高好就業，不過文組其實也有幾個科系具備高收入潛力。 示意圖／ingimage
不少學生問「純看出路（收入）的話，要念文組還是理組？」律師林志群在臉書分享觀察，整體來說，理組通常比較好找工作、收入也較高。不過，若從文組出發，想贏過醫師或台積電工程師，其實也有幾個科系具備高收入潛力，只是比較看個人選擇與努力方向。

法律系是文組中收入潛力最高的科系之一。雖然國家考試繁瑣，但可報考的考試多，找工作不難。如果走司法官路線，年薪頂端約250萬元，約15年可達高峰。若選擇律師，自行開業收入則高度不固定，從零起步，但幾百萬到上千萬的收入並非不可能，更吃業務能力與人脈經營。

會計系畢業生通常容易找到工作，但收入成長曲線較慢。受雇會計師起薪約3、4萬元，工作強度高，需要多年累積經驗才可能升上合夥人，年薪達500萬元以上。這條路穩定但CP值不高，需要長期規劃與耐心。

財金系、經濟系畢業生多從事金融商品、交易操作。有些人憑天份或投資策略，能在股市、資產管理中創造高額財富。林志群分享案例，部分財金系、經濟系背景者身價超過10億元。這類收入差距大，很依賴個人能力、風險承受度與機會。

其實文組低薪問題常被討論，一名男網友也曾在Dcard發文表示，即使就讀台清交成政等頂尖大學的文組科系，如中國文學、歷史或外語系，畢業後工作選擇有限，多半落在保險、房仲、餐廳服務或辦公室職員，薪水普遍只有3、4萬元，租房支出大，幾乎無法存錢，除非考上公職，但難度很高。原PO感嘆，如果當初選理工科，生活可能會更寬裕。

不過，過來人指出，文組也能拿高薪，例如海運業、銀行櫃員、科技公司法務或人資等，年薪可達90、100萬，部分甚至更高。此外，台大文組畢業的網友分享，若掌握語文能力或商務技能，進入產品經理、法商等職務，年薪破百萬也有可能。網友也鼓勵：「不要讓科系侷限未來，能力才是關鍵」、「選擇比努力重要」。

文組

