快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

教育部攜手中山大學 創建不當資訊網路防護系統

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

隨著網際網路與影音媒體快速發展，兒童與青少年接觸不當網路內容的風險日益升高，為保障其身心健康，教育部依據《兒童及少年福利與權益保障法》第43條與第46條之規定，在TANet範圍內推動不當內容的過濾與阻擋措施，建立安全防護機制。

為防止學生接觸暴力、色情、血腥、賭博等有害資訊，確保台灣學術網路之網路內容安全，教育部委託國立中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」。

該計畫研發專屬於教育學術單位使用之網路內容安全防護阻擋技術，建置「不當資訊防護系統（Taiwan Academic Network Website Protection，TANWP）」，推動不當內容過濾與阻擋機制，持續強化校園數位學習環境，以預防兒童與青少年在學術網路環境中接觸不當資訊內容。

「不當資訊防護系統」採用三層式防護架構，針對不同網站連線方式進行分層過濾與阻擋，可有效防制色情、暴力、恐怖、血腥、危險行為及其他可能危害身心健康之網路內容。

防護系統亦透過自主蒐集黑名單、TANet使用者回報機制、iWIN網路內容防護機構受理之民眾檢舉等管道，與學術界及業界合作，持續擴充與更新防護清單，提升整體防護效能。

不當資訊防護系統目前已全面部署於全台12個區網中心，防護範圍涵蓋高中、國中、小學及各級教育學術單位。該防護系統每年可過濾數千億次網頁瀏覽請求，有效降低學術網路中不當資訊之接觸風險。

目前已逐步導入人工智慧（AI）技術，結合網路爬蟲進行不當網站資料蒐集，並運用機器學習技術分析與判斷網站內容，研發系統主動偵測與防護機制，可自動檢測並阻絕不當網站。

中山團隊亦強化與各區網中心、教育機構及相關組織之協作，建構跨領域聯防網絡。

同時亦將防護技術應用至手機或其他智慧型手持裝置，提供家長於學術網路外可使用的網路內容防護機制，拓展防護範圍，除在學校端確保台灣學術網路使用上的內容安全，亦透過家庭端杜絕不當資訊網站內容的侵擾，共同建立兒童與青少年優質完善的網路學習環境。

中山大學 數位學習 網路 台灣學術網路

延伸閱讀

數發部四大施政主軸曝光 林宜敬：2026年將扮演「數位發動機」

OpenAI曝光中國網軍戰術：AI被用於跨境打壓異議

川普政府建「自由網」 無意解救中俄伊網民

相關新聞

女足抽血案陳忠慶遭停聘仍開課 台師大學生會：校方、教部應說明癥結

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教授陳忠慶遭停聘三年，但陳忠慶卻被拍到本學期仍在台師大開設3門課，教育部已勒令不得排課給陳師。台師大學生會則要求台師大、教育部說清楚該案來往的時間點與其中癥結；此外，大學教評會與教育部間資料來往延宕，也會影響師生權益與程序落實。

女足抽血案教授陳忠慶停聘仍開課 教育部要求暫停陳師授課

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶近日仍疑似仍在台師大授課。教育部今天表示，教評會停聘陳師，去年已請台師大補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，學校確實不得排課給陳忠慶。

台大育跨域人才 職涯中心邀逾90家企業提供培訓

因應跨域人才趨勢，台灣大學學務處學生職業生涯發展中心開辦各類職涯工作坊與職場先備課程，並邀請企業提供培訓機會，由企業主管...

大專生當數位英語學伴 5年助偏鄉學生逾2千人次

教育部於110學年度起，鼓勵大專生擔任偏鄉學生的英語學伴，運用數位科技突破地理限制，5年來累積服務2117人次，讓更多學...

AI程式 元智列必修、東海中文課革新

全球ＡＩ浪潮興起，也連帶影響高教材人培育。元智大學昨宣布，自一一五學年、今年八月起，將ＡＩ程式語言課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習ＡＩ程式語言的大學。無獨有偶，東海大學也革新大一必修中文，要求中文課融入ＡＩ，為各系ＡＩ應用奠基。

開第1槍！元智大學列AI程式語言大一必修 畢業前須修3應用學分

元智大學今天宣布，115學年起將「AI程式語言」課列為大一新生必修，是全國第1所全面要求新生修AI程式語言的大學，並要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。