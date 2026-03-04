教育部攜手中山大學 創建不當資訊網路防護系統

隨著網際網路與影音媒體快速發展，兒童與青少年接觸不當網路內容的風險日益升高，為保障其身心健康，教育部依據《兒童及少年福利與權益保障法》第43條與第46條之規定，在TANet範圍內推動不當內容的過濾與阻擋措施，建立安全防護機制。

為防止學生接觸暴力、色情、血腥、賭博等有害資訊，確保台灣學術網路之網路內容安全，教育部委託國立中山大學圖書與資訊處執行「TANet青少年網路內容防護計畫」。

該計畫研發專屬於教育學術單位使用之網路內容安全防護阻擋技術，建置「不當資訊防護系統（Taiwan Academic Network Website Protection，TANWP）」，推動不當內容過濾與阻擋機制，持續強化校園數位學習環境，以預防兒童與青少年在學術網路環境中接觸不當資訊內容。

「不當資訊防護系統」採用三層式防護架構，針對不同網站連線方式進行分層過濾與阻擋，可有效防制色情、暴力、恐怖、血腥、危險行為及其他可能危害身心健康之網路內容。

防護系統亦透過自主蒐集黑名單、TANet使用者回報機制、iWIN網路內容防護機構受理之民眾檢舉等管道，與學術界及業界合作，持續擴充與更新防護清單，提升整體防護效能。

不當資訊防護系統目前已全面部署於全台12個區網中心，防護範圍涵蓋高中、國中、小學及各級教育學術單位。該防護系統每年可過濾數千億次網頁瀏覽請求，有效降低學術網路中不當資訊之接觸風險。

目前已逐步導入人工智慧（AI）技術，結合網路爬蟲進行不當網站資料蒐集，並運用機器學習技術分析與判斷網站內容，研發系統主動偵測與防護機制，可自動檢測並阻絕不當網站。

中山團隊亦強化與各區網中心、教育機構及相關組織之協作，建構跨領域聯防網絡。

同時亦將防護技術應用至手機或其他智慧型手持裝置，提供家長於學術網路外可使用的網路內容防護機制，拓展防護範圍，除在學校端確保台灣學術網路使用上的內容安全，亦透過家庭端杜絕不當資訊網站內容的侵擾，共同建立兒童與青少年優質完善的網路學習環境。