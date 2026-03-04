快訊

斑鳩不會築巢「把爺爺的頭當窩下蛋」 飼主看傻：被鳥認證的鳥窩頭

丁學文專欄／黃金白銀大奔放 誰成最後入場待宰羔羊？

空軍炸紅眼！台股重挫1,494點失守33,000點 台積電大跌70元收最低

聽新聞
0:00 / 0:00

女足抽血案陳忠慶遭停聘仍開課 台師大學生會：校方、教部應說明癥結

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台北地檢署偵辦台師大女足抽血案，去年8月檢調約談台師大教授陳忠慶等證人。聯合報系資料照片
台北地檢署偵辦台師大女足抽血案，去年8月檢調約談台師大教授陳忠慶等證人。聯合報系資料照片

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教授陳忠慶遭停聘三年，但陳忠慶卻被拍到本學期仍在台師大開設3門課，教育部已勒令不得排課給陳師。台師大學生會則要求台師大、教育部說清楚該案來往的時間點與其中癥結；此外，大學教評會與教育部間資料來往延宕，也會影響師生權益與程序落實。

教育部今天表示，學校已經過三級教評會決議停聘陳忠慶三年，但為了完備程序，去年11月請台師大兩個月內補正資料，但學校迄今仍未完成補正，在此之前，不應再讓陳師排課。對此，已要求台師大暫停安排陳師授課，並限期補正文件報教育部。台師大則回應，今天起就不會再讓陳忠慶授課。

台師大學生會會長黃莨騰則指出，陳忠慶停聘案從去年決議至今已經過了197天，若從立委陳培瑜揭露時算起，更已經過了461天。教育部跟師大應該說清楚本案來往的時點，為何一學期已經過去，仍未能審決。其中，更應包含教育部何時收到8月教評會決議，何時發現有問題且退回台師大，何時又是台師大回覆的期限。

黃莨騰也說，學生會要求，校方應立即研擬陳師所開設的三門課程處理方案，尤其陳師開設普通體育，更可能影響眾多學生的畢業學分，要能避免影響學生修課權益。

黃莨騰表示，教評會是交由同儕審理停聘、解聘案，又與教育部資料來往延宕，都會影響師生權益以及正當法律程序落實，若決議未能落實，將破壞制度結構，導致學生不再信任校內管道。因此也呼籲應修正大學法，參考高中職以下學校，遇教師解聘案時，納入學生代表或外部專家列席。

台師大 女足隊 陳忠慶 陳培瑜

延伸閱讀

女足抽血案教授陳忠慶停聘仍開課 教育部要求暫停陳師授課

AI備審 大學明定 書審資料使用規則

申請入學備審資料「打假」 大學明定可使用、不可使用AI樣態

彰化國中教練涉性騷申復未決先復聘 女學生嚇到不敢上學

相關新聞

女足抽血案陳忠慶遭停聘仍開課 台師大學生會：校方、教部應說明癥結

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教授陳忠慶遭停聘三年，但陳忠慶卻被拍到本學期仍在台師大開設3門課，教育部已勒令不得排課給陳師。台師大學生會則要求台師大、教育部說清楚該案來往的時間點與其中癥結；此外，大學教評會與教育部間資料來往延宕，也會影響師生權益與程序落實。

女足抽血案教授陳忠慶停聘仍開課 教育部要求暫停陳師授課

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶近日仍疑似仍在台師大授課。教育部今天表示，教評會停聘陳師，去年已請台師大補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，學校確實不得排課給陳忠慶。

台大育跨域人才 職涯中心邀逾90家企業提供培訓

因應跨域人才趨勢，台灣大學學務處學生職業生涯發展中心開辦各類職涯工作坊與職場先備課程，並邀請企業提供培訓機會，由企業主管...

大專生當數位英語學伴 5年助偏鄉學生逾2千人次

教育部於110學年度起，鼓勵大專生擔任偏鄉學生的英語學伴，運用數位科技突破地理限制，5年來累積服務2117人次，讓更多學...

AI程式 元智列必修、東海中文課革新

全球ＡＩ浪潮興起，也連帶影響高教材人培育。元智大學昨宣布，自一一五學年、今年八月起，將ＡＩ程式語言課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習ＡＩ程式語言的大學。無獨有偶，東海大學也革新大一必修中文，要求中文課融入ＡＩ，為各系ＡＩ應用奠基。

開第1槍！元智大學列AI程式語言大一必修 畢業前須修3應用學分

元智大學今天宣布，115學年起將「AI程式語言」課列為大一新生必修，是全國第1所全面要求新生修AI程式語言的大學，並要求...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。