女足抽血案陳忠慶遭停聘仍開課 台師大學生會：校方、教部應說明癥結

國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教授陳忠慶遭停聘三年，但陳忠慶卻被拍到本學期仍在台師大開設3門課，教育部已勒令不得排課給陳師。台師大學生會則要求台師大、教育部說清楚該案來往的時間點與其中癥結；此外，大學教評會與教育部間資料來往延宕，也會影響師生權益與程序落實。

教育部今天表示，學校已經過三級教評會決議停聘陳忠慶三年，但為了完備程序，去年11月請台師大兩個月內補正資料，但學校迄今仍未完成補正，在此之前，不應再讓陳師排課。對此，已要求台師大暫停安排陳師授課，並限期補正文件報教育部。台師大則回應，今天起就不會再讓陳忠慶授課。

台師大學生會會長黃莨騰則指出，陳忠慶停聘案從去年決議至今已經過了197天，若從立委陳培瑜揭露時算起，更已經過了461天。教育部跟師大應該說清楚本案來往的時點，為何一學期已經過去，仍未能審決。其中，更應包含教育部何時收到8月教評會決議，何時發現有問題且退回台師大，何時又是台師大回覆的期限。

黃莨騰也說，學生會要求，校方應立即研擬陳師所開設的三門課程處理方案，尤其陳師開設普通體育，更可能影響眾多學生的畢業學分，要能避免影響學生修課權益。

黃莨騰表示，教評會是交由同儕審理停聘、解聘案，又與教育部資料來往延宕，都會影響師生權益以及正當法律程序落實，若決議未能落實，將破壞制度結構，導致學生不再信任校內管道。因此也呼籲應修正大學法，參考高中職以下學校，遇教師解聘案時，納入學生代表或外部專家列席。