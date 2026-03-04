台大育跨域人才 職涯中心邀逾90家企業提供培訓

因應跨域人才趨勢，台灣大學學務處學生職業生涯發展中心開辦各類職涯工作坊與職場先備課程，並邀請企業提供培訓機會，由企業主管帶領學生實踐所學，至今已逾90家企業加入。

台大今天發布新聞稿指出，隨著AI應用加速、產業快速轉型、國際政經局勢丕變等浪潮，跨域人才已成為企業布局未來的重要資源；選才標準正從學歷轉向「學力」，跨域整合與重構再創新的能力，已是未來人才競爭力的核心。

因應人才趨勢，台大學務處學生職業生涯發展中心自2023年起推動「跨領域職涯培訓-台灣引路人計畫」，由職涯中心攜手企業透過「培力、跨域、引領」等3大機制，助力學用接軌，讓企業選才不是只看學歷，而是更重視學生真實能力。

台大教務長王泓仁說明，台大已設置283個領域專長模組，協助學生系統整合跨域知識，約1/3畢業生取得專長證書，與學位證書相互搭配，使履歷更具辨識度；同時透過學習規劃辦公室與校院學士制度，讓學生可自主建構跨域學士學位。

台大學務長朱士維表示，職涯中心也開辦各類職涯工作坊與職場先備課程，如職場溝通學、團隊合作、產業人才趨勢等，系統化賦能學生職場跨域軟實力，並邀請企業提供不限科系培訓機會，由企業主管擔任導師，帶領學生落地實踐應用所學，至今已有逾90家企業加入。

有台大歷史系學生透過學生職涯中心媒合，於英業達擔任實習生，並自行開發Excel VBA自動化工具優化流程；還有台大中文系學生結合人文素養、社團及跨域課程經驗，進入生技公司永續管理部門培訓，展現跨域整合與溝通實力。