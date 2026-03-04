女足抽血案教授陳忠慶停聘仍開課 教育部要求暫停陳師授課
國立台灣師範大學去年七月爆發女足隊抽血事件，涉事教練周台英已由教評會懲處解聘且四年內不得聘任為師，另一名涉事教授陳忠慶則停聘三年，但陳忠慶近日仍疑似仍在台師大授課。教育部今天表示，教評會停聘陳師，去年已請台師大補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，學校確實不得排課給陳忠慶。
台師大前年至去年期間，發生女足教練周台英以扣學分威脅選手配合研究抽血，教育部組成專案小組清查計畫主持人陳忠慶、女足隊教練周台英，計兩人相關共33件涉及運用血液樣本計畫，後續台師大教評會解聘周台英，且4年內不得聘任為教師；陳忠慶則停聘3年。國科會也要求追繳相關計畫補助，並將陳、周兩人停權。
但有媒體拍攝，近日大專校院剛開學，運科系教授陳忠慶卻仍在新學期於台師大開設三門課，一門為應用運動生理學，另外兩門為初級足球。
教育部今天表示，陳師違反人體研究法因此予以裁罰，其違反學術倫理，殆無疑義。學校已經過三級教評會決議停聘陳師三年，但為了完備程序，去年11月請台師大兩個月內補正資料，學校迄今仍未完成補正，在此之前，不應再讓陳師排課。對此，已要求台師大暫停安排陳師授課，並限期補正文件報教育部。
台師大則回應，教育部日前函復要求補充相關資料，正依程序辦理資料補正，也將重新提送教師評審委員會審議。 又依現行法規，教師停聘處分須經主管機關核定生效，該案行政程序仍在進行中，但已請系所調整、檢視陳師本學期課程，將安排適當師資支援課程或協助指導，確保學生修課、學習及畢業規劃不受影響。
