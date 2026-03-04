大專生當數位英語學伴 5年助偏鄉學生逾2千人次

教育部於110學年度起，鼓勵大專生擔任偏鄉學生的英語學伴，運用數位科技突破地理限制，5年來累積服務2117人次，讓更多學生願意開口說英語。

教育部今天發布新聞稿，「以數位教學提升偏遠地區學生英語力計畫」參與學校及學生人數逐年成長，到114學年度已擴增到100所學校，累計服務小學生達2117人次，參與遠距教學的「大學伴」也累計351人次。

這項計畫採取1對1或1對3的遠距模式，結合酷英線上學習平台，讓偏鄉學童在大哥哥、大姊姊的陪伴下，循序漸進累積英語使用經驗與自信。

「大學伴」們也會設計多元的單字學習方式、互動遊戲、讓學生在英語學習的路上，有「被陪伴」的感覺。

課後調查顯示，超過85%的學生認為有助提升英語學習興趣，超過60%的學生更願意主動開口說英語，不再害怕犯錯，並能在輕鬆愉快的學習氛圍中建立學習信心。

教育部表示，未來將持續透過這項計畫，結合數位科技與教學創新，改善偏遠地區的英語教學品質。