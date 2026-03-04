聽新聞
0:00 / 0:00
大專生當數位英語學伴 5年助偏鄉學生逾2千人次
教育部於110學年度起，鼓勵大專生擔任偏鄉學生的英語學伴，運用數位科技突破地理限制，5年來累積服務2117人次，讓更多學生願意開口說英語。
教育部今天發布新聞稿，「以數位教學提升偏遠地區學生英語力計畫」參與學校及學生人數逐年成長，到114學年度已擴增到100所學校，累計服務小學生達2117人次，參與遠距教學的「大學伴」也累計351人次。
這項計畫採取1對1或1對3的遠距模式，結合酷英線上學習平台，讓偏鄉學童在大哥哥、大姊姊的陪伴下，循序漸進累積英語使用經驗與自信。
「大學伴」們也會設計多元的單字學習方式、互動遊戲、讓學生在英語學習的路上，有「被陪伴」的感覺。
課後調查顯示，超過85%的學生認為有助提升英語學習興趣，超過60%的學生更願意主動開口說英語，不再害怕犯錯，並能在輕鬆愉快的學習氛圍中建立學習信心。
教育部表示，未來將持續透過這項計畫，結合數位科技與教學創新，改善偏遠地區的英語教學品質。
【編輯推薦】
▪繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生：還能讀哪？
▪私立秒變國立？修平科大擬併暨大 畢業證書領哪張校方給答案
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。