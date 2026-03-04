聽新聞
0:00 / 0:00

AI程式 元智列必修、東海中文課革新

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

全球ＡＩ浪潮興起，也連帶影響高教材人培育。元智大學昨宣布，自一一五學年、今年八月起，將ＡＩ程式語言課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習ＡＩ程式語言的大學。無獨有偶，東海大學也革新大一必修中文，要求中文課融入ＡＩ，為各系ＡＩ應用奠基。

美國普渡大學已宣布，秋季起，入學新生須具備人工智慧基本實務能力（AI Working Competency）方可畢業。元智大學表示，ＡＩ已逐漸形成高教體系新的基本門檻，相較之下，國內多數大學仍以設立AI學程、跨域模組或競賽與課程獎勵等融入式方式推動，雖保有彈性，卻難建立一致的培育架構。

元智大學教務長謝建興表示，校方今年完成全校ＡＩ學程系統整合，將原有程式設計課程升級為「ＡＩ程式語言」課程，所有學生自大一起就要建立ＡＩ思維與運算邏輯基礎，並須於畢業前完成至少三學分ＡＩ數位應用課程。

謝建興表示，全校學生必修ＡＩ程式語言課程，是最初步的「懂ＡＩ」，之後要進階到「用ＡＩ」，跨域應用，如人文、管理與醫護等領域皆能導入ＡＩ與智慧分析；工程與電通領域則能更進一步深化模型設計、系統開發與產學合作。

東海大學也於近年革新大一中文必修，將中文課融入ＡＩ，並更名為「敘事思辨與溝通表達」，已於本學年正式上路，鼓勵學生利用生成式ＡＩ技術。校長張國恩表示，大一中文課從原本的教文言文、寫作等，近年轉型成讓學生學會問問題，學校各系也設有逾一五○門ＡＩ相關課程，希望學生大一先打好基礎，一路往上挑戰。

東海 元智 人工智慧 大一 必修 AI

延伸閱讀

開第1槍！元智大學列AI程式語言大一必修 畢業前須修3應用學分

元智大學首創「AI程式語言」列大一必修 九月入學新生即適用

串接半導體 國科會6日將發布量子戰略

技術用於軍事 OpenAI與五角大廈達協議

相關新聞

AI程式 元智列必修、東海中文課革新

全球ＡＩ浪潮興起，也連帶影響高教材人培育。元智大學昨宣布，自一一五學年、今年八月起，將ＡＩ程式語言課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習ＡＩ程式語言的大學。無獨有偶，東海大學也革新大一必修中文，要求中文課融入ＡＩ，為各系ＡＩ應用奠基。

開第1槍！元智大學列AI程式語言大一必修 畢業前須修3應用學分

元智大學今天宣布，115學年起將「AI程式語言」課列為大一新生必修，是全國第1所全面要求新生修AI程式語言的大學，並要求...

元智大學首創「AI程式語言」列大一必修 九月入學新生即適用

元智大學宣布自115學年起，將「AI程式語言」課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習AI程式語言的大學，將人工智慧納入所有學生共同能力。

為何都去「北部」讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路

學測成績上週公佈，去北部就讀大學的優勢是什麼呢？一名網友發文，稱他一直聽別人說北部資源較好，能留在北部讀大學就盡量留著，他很好奇「資源」究竟是指什麼東西，對此，有過來人回應在北部讀大學的3優勢，分別是實習機會、人脈與資訊落差。

弘光師生為30位長輩辦「生命特刊」 翻閱一生不平凡記憶

弘光科大老福系師生日前走入台中市梧棲區草湳社區「長青快樂學堂」，發起一場溫暖的…

成大跨域「彈性學制」學生能自組課程 中文系也能參加醫學影像分割

大學學測成績日前公布，國立成功大學表示，成大推動跨域彈性學制，以客製化128學分為核心理念，後再推動領域專長彈性學制，開放學生根據興趣、生涯目標，自主規畫與組合跨院課程，畢業時可取得跨領域校學士學位。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。