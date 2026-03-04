AI程式 元智列必修、東海中文課革新
全球ＡＩ浪潮興起，也連帶影響高教材人培育。元智大學昨宣布，自一一五學年、今年八月起，將ＡＩ程式語言課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習ＡＩ程式語言的大學。無獨有偶，東海大學也革新大一必修中文，要求中文課融入ＡＩ，為各系ＡＩ應用奠基。
美國普渡大學已宣布，秋季起，入學新生須具備人工智慧基本實務能力（AI Working Competency）方可畢業。元智大學表示，ＡＩ已逐漸形成高教體系新的基本門檻，相較之下，國內多數大學仍以設立AI學程、跨域模組或競賽與課程獎勵等融入式方式推動，雖保有彈性，卻難建立一致的培育架構。
元智大學教務長謝建興表示，校方今年完成全校ＡＩ學程系統整合，將原有程式設計課程升級為「ＡＩ程式語言」課程，所有學生自大一起就要建立ＡＩ思維與運算邏輯基礎，並須於畢業前完成至少三學分ＡＩ數位應用課程。
謝建興表示，全校學生必修ＡＩ程式語言課程，是最初步的「懂ＡＩ」，之後要進階到「用ＡＩ」，跨域應用，如人文、管理與醫護等領域皆能導入ＡＩ與智慧分析；工程與電通領域則能更進一步深化模型設計、系統開發與產學合作。
東海大學也於近年革新大一中文必修，將中文課融入ＡＩ，並更名為「敘事思辨與溝通表達」，已於本學年正式上路，鼓勵學生利用生成式ＡＩ技術。校長張國恩表示，大一中文課從原本的教文言文、寫作等，近年轉型成讓學生學會問問題，學校各系也設有逾一五○門ＡＩ相關課程，希望學生大一先打好基礎，一路往上挑戰。
