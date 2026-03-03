地緣政治風險影響訂單 中市府偕東海大學辦座談教「風險識讀」
國際局勢瞬息萬變，台中市政府和東海大學共同舉辦的「特定工廠AI永續大師講座系列」，3月6日將邀請曾任外交部次長、國防部副部長和陸委會主委的夏立言，以及知名張五岳從國際戰略格局、產業全球布局到投資信心變化三個層面，系統性拆解台灣所處的關鍵位置與潛在風險。
計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎說，企業核心競爭力不僅在於技術與資本，更在於「風險識讀能力」，在世界變局加速之際，學習如何在風險中判讀趨勢、在不確定中建立秩序，是2026年企業領袖不可或缺的關鍵能力。
協辦計畫的東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽也從危機管理的實務經驗出發指出，企業當前面對的是全球秩序與產業版圖的重構，地緣政治已成為每一筆訂單的背景條件，唯有以系統化風險管理思維回應不確定性，方能將潛在衝擊轉化為治理與轉型的契機。
市府副秘書長林育鴻擔任座談會與談人，他說，在全球供應鏈重新洗牌的時代，地緣政治早已不只是外交場域中的抽象辭令，而是直接牽動企業訂單配置、資本流向與人才布局的關鍵變數。此場將協助企業了解在美中競逐與供應鏈重組的浪潮中，如何建立可觀測、可評估、可因應的決策框架，歡迎有興趣的業者朋友報名參與。
講座現已開放線上報名，目前已報名超過上百人以上，對於本場講座有興趣的業界朋友，歡迎報名參與。
▪繁星1%學測卻慘跌…三科加總「只拿15級分」 考生：還能讀哪？
▪私立秒變國立？修平科大擬併暨大 畢業證書領哪張校方給答案
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢
▪台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。