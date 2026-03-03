快訊

地緣政治風險影響訂單 中市府偕東海大學辦座談教「風險識讀」

聯合報／ 記者黃寅／台中報導
國際局勢瞬息萬變，台中市政府和東海大學3月6日共同舉辦「特定工廠AI永續大師講座系列」。圖／台中市政府提供
國際局勢瞬息萬變，台中市政府和東海大學共同舉辦的「特定工廠AI永續大師講座系列」，3月6日將邀請曾任外交部次長、國防部副部長和陸委會主委的夏立言，以及知名張五岳從國際戰略格局、產業全球布局到投資信心變化三個層面，系統性拆解台灣所處的關鍵位置與潛在風險。

計畫主持人、東海大學EMBA教授王鳳奎說，企業核心競爭力不僅在於技術與資本，更在於「風險識讀能力」，在世界變局加速之際，學習如何在風險中判讀趨勢、在不確定中建立秩序，是2026年企業領袖不可或缺的關鍵能力。

協辦計畫的東海公共事務暨校友服務處處長黃兆璽也從危機管理的實務經驗出發指出，企業當前面對的是全球秩序與產業版圖的重構，地緣政治已成為每一筆訂單的背景條件，唯有以系統化風險管理思維回應不確定性，方能將潛在衝擊轉化為治理與轉型的契機。

市府副秘書長林育鴻擔任座談會與談人，他說，在全球供應鏈重新洗牌的時代，地緣政治早已不只是外交場域中的抽象辭令，而是直接牽動企業訂單配置、資本流向與人才布局的關鍵變數。此場將協助企業了解在美中競逐與供應鏈重組的浪潮中，如何建立可觀測、可評估、可因應的決策框架，歡迎有興趣的業者朋友報名參與。

講座現已開放線上報名，目前已報名超過上百人以上，對於本場講座有興趣的業界朋友，歡迎報名參與。

張五岳 地緣政治風險 地緣政治

