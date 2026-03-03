快訊

元智大學首創「AI程式語言」列大一必修 九月入學新生即適用

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
元智大學宣布自115學年起，將「AI程式語言」課程列為全校大一新生必修。圖／元智大學提供

元智大學宣布自115學年起，將「AI程式語言」課程列為全校大一新生必修，也是全國第一所全面要求新生修習AI程式語言的大學，將人工智慧納入所有學生共同能力。

近年美國普渡大學已宣布，秋季起入學新生須具備「人工智慧基本實務能力（AI Working Competency）」方可畢業。元智大學表示，AI已逐漸形成高教體系新基本門檻，相較之下，國內多數大學仍以設立AI學程、跨域模組或競賽與課程獎勵等融入式方式推動，雖保有彈性，卻難建立一致能力培育架構。

元智大學教務長謝建興表示，學校已於105年率先將程式設計列為全校通識必修課程，提出將程式語言與英語能力並列「新雙語」理念。十年過去，學校於115年完成全校AI學程系統整合，將原有程式設計課程升級為「AI程式語言」課程，所有學生自大一即建立AI思維與運算邏輯基礎，並須於畢業前完成至少3學分AI數位應用課程，此舉是讓學生在理解程式運算邏輯的同時，也將人工智慧實際導入各自專業領域。

謝建興也指出，配合課程轉型，各系皆建立AI課程模組，導入「懂AI、用AI、創AI、領AI」的系統化培育。在「懂AI」階段，全校學生必修「AI程式語言」課程，建立運算思維與人工智慧基礎素養；「用AI」階段，則強調跨域應用，人文、管理與醫護等領域皆導入生成式AI與智慧分析；「創AI」與「領AI」層次，則是工程與電通領域進一步深化模型設計、系統開發與產學合作，並結合科技倫理與前瞻運算布局。

元智大學也同步建置校級共享的企業級AI運算基座，提升教學與研究所需的高效能算力環境，以支援大型語言模型（LLM）訓練及跨域大數據分析。首年度規劃成立核心算力池，導入高密度GPU伺服器與高速互連網路技術；同時建置專為AI工作負載設計的平行檔案系統（Parallel File System），打造PB等級高速儲存架構，能有效解決大規模模型訓練所面臨的資料吞吐與I/O瓶頸問題。

此外，元智大學也宣布，自115學年度起，學士班學生須完成跨領域學程、微學程、輔系或雙主修其中之一方可畢業，將跨域學習由「鼓勵選擇」提升為「制度性要求」，確保每位學生皆具備整合不同知識領域能力。

