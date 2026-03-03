快訊

開第1槍！元智大學列AI程式語言大一必修 畢業前須修3應用學分

中央社／ 台北3日電
元智大學今天宣布，115學年起將「AI程式語言」課列為大一新生必修。聯合報資料照，記者翁唯真／攝影 翁唯真
元智大學今天宣布，115學年起將「AI程式語言」課列為大一新生必修。聯合報資料照，記者翁唯真／攝影 翁唯真

元智大學今天宣布，115學年起將「AI程式語言」課列為大一新生必修，是全國第1所全面要求新生修AI程式語言的大學，並要求學生畢業前修AI應用課至少3學分。

元智大學今天發布新聞稿指出，近年來，AI迅速成為全球大學教育關鍵能力之一，美國普渡大學已宣布，今年秋季起入學新生須具備「人工智慧基本實務能力」方可畢業；目前國內多數大學仍以設立AI學程、跨域模組等方式推動，元智大學則選擇以制度化必修課程全面導入AI。

元智大學教務長謝建興表示，學校在105年就將程式設計列為全校通識必修課，今年更推動全校AI學程系統整合，將原有程式設計課程升級為「AI程式語言」課程，自115學年起入學的大一新生均需修習各系開設的AI程式語言必修課。

謝建興說明，各系可依據各自課程特色和需求，規劃相對應的AI程式語言課程內容，幫助學生自大一就開始建立AI思維與運算邏輯基礎；另外，也會要求學生均須於畢業前修習至少3學分的AI數位應用課程，讓學生將AI導入各自專業領域。

除了AI程式語言必修課，謝建興提到，各系皆設有AI學程，並導入「懂AI、用AI、創AI、領AI」系統化培育模式，幫助學生建立運算思維與AI素養、學會跨域應用，甚至是深化模型設計、系統開發與產學合作，形成完整的人才培育體系。

此外，元智大學也宣布，自115學年起，學士班學生須完成跨領域學程、微學程、輔系或雙主修其中之一方可畢業，將跨域學習由「鼓勵選擇」提升為「制度性要求」，確保每個學生皆具備整合不同知識領域的能力。

元智大學同步建置校級共享的企業級AI運算基座，提升教學與研究所需的高效能算力環境，以支援大型語言模型（LLM）訓練及跨域大數據分析，促進AI於教學創新、學術研究與產學合作的實際應用。

大學教育 產學合作 人工智慧 元智大學

