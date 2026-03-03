為何都去「北部」讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
學測成績上週公布，不少考生開始思考升學去向。一名網友發文，稱他一直聽別人說北部資源較好，能留在北部讀大學就盡量留著，他很好奇「資源」究竟是指什麼東西，對此，有過來人回應在北部讀大學的3優勢，分別是實習機會、人脈與資訊落差。
一名網友在Threads發文，指出大家都選擇留在北部就讀大學的原因都是「資源」比較好，他很好奇北部的資源與中南部究竟有何差異、所謂的「資源」又是指什麼呢？他猜測是師資或其他事物，對此詢問網友們的意見。
此文一出，一位曾在台中讀大學的本地人回應，他到北部工作後才知道北部對於大學生有3大優勢。第一是實習機會，中部大學生多數還在餐飲業打工，北部學生大一就在業界實習了，累積工作經驗；第二是人脈，好的工作幾乎都在北部，北部大學生實習期間就已經累積了人脈，有了人脈更容易進入到更好的公司；第三是資訊落差，學生於實習期間會知道什麼產業有前景、什麼公司不該去，能夠少走很多彎路。
實習機與人脈的優勢是大多數網友的共識，「商管的話，實習機會北部斷檔式的多」、「要實習時就知道了，能看的東西也比較多」、「我覺得差最多的是人脈跟工作機會」、「人脈也是資源一環」。
還有網友提到諸如經費、文獻資料與交通等資源，「資源其中有一個就是補助經費，舉例來說，資源（經費）多的一個班10個人，每個人都有平板電腦輔助教學」、「文獻資料很多紙本國圖才有，台北還是比較方便的」、「資源實際上是非具體的抽象描述，實際上能對個人形成正向作用的都是資源，如交通、訊息、人脈、機會等」。
南北資源差異的討論先前就引起熱議，一名北漂回南部的女網友就指出，光是交通便利性、社交圈大小、職缺待遇的選擇，南北就有極大差異性，不免感嘆「南部真的比較差嗎？」。
