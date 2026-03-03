快訊

假離婚真切割？宥勝與「前妻」慈惠同行滑雪洩行蹤

周玉蔻誣指張淑娟與蔣孝嚴「滾床」 中央社長胡婉玲今出庭作證

高雄效應太成功！AAA宣布今年再戰南台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

弘光師生為30位長輩辦「生命特刊」 翻閱一生不平凡記憶

聯合報／ 記者黑中亮／台中報導
老福系師生向長輩展示記錄自己生命故事的報紙特刊。圖／弘光科大提供
老福系師生向長輩展示記錄自己生命故事的報紙特刊。圖／弘光科大提供

弘光科大老福系師生日前走入台中市梧棲區草湳社區「長青快樂學堂」，發起一場溫暖的生命故事採集行動，透過深入陪伴，師生們將30位社區長輩的人生歷程編輯成獨有的「生命特刊」，並以報紙的形式，記錄下高齡長者跨越時代的堅毅韌性，讓高齡服務專業走出教室，實踐溫暖的世代對話。

老福系助理教授莊凱翔表示，選擇以「報紙」作為呈現載體，主要是考量長輩習慣透過報章了解社會與時事；而從標題擬定、內文撰寫到版面美術編排，全由學生一手包辦。當長輩親手翻閱印有自己姓名與過往英姿的專刊時，滿臉驚喜與感動，成為活動中最動人的瞬間。

參與學生坦言，採集過程並非一帆風順，起初阿公、阿嬤們多自謙「我是平凡人，沒什麼好寫的」，讓訪談一度受阻，學生後來改以「孫子輩的關懷」出發，利用4至5次長期的陪伴聊天，從挫折到交心，大家才逐漸拼湊出長輩從出生、工作到晚年的生命圖誌，並在互動中學會如何與長輩建立深度信任。

同學邱馠茵與黃筱涵說，訪談中曾遇見一位弘光校友的余阿嬤，阿嬤指出自己年輕時因家境因素，被迫中斷學業至鳳梨工廠工作，這份遺憾成了她支持後輩讀書的動力，如今她的孫女不僅從弘光畢業，更成為一名國小校長；對於余阿嬤將遺憾轉化為家族翻轉的動力，令在場師生深受震撼。

莊凱翔強調，「走出教室、走入社區，是高齡服務教育的重要一環。」這場跨世代交流，不僅提升了學生的實務能力，更讓年輕學子在傾聽中理解不同世代的生命價值；對長輩而言，這分特刊是對其一生的肯定；對學生而言，則是與長輩共同完成了一段走進彼此生命的學習歷程。

弘光科大表示，此次產學公益攜手走進場域實踐關懷，整個計畫由校方與企業、公益團體共同促成，包括錸放科技股份有限公司與新光保全關懷社會福利基金會皆參與其中，關注在地高齡議題。透過產學合作，學生能跳脫課本框架，在真實場域中深化溝通與敘事專業，同時回應高齡化社會對精準服務的需求。

弘光科大老福系師生將30位長輩的人生故事，編輯成獨一無二的專屬「生命特刊」。圖／弘光科大提供
弘光科大老福系師生將30位長輩的人生故事，編輯成獨一無二的專屬「生命特刊」。圖／弘光科大提供

長輩們仔細看著屬於自己獨一無二的「生命特刊」。圖／弘光科大提供
長輩們仔細看著屬於自己獨一無二的「生命特刊」。圖／弘光科大提供

延伸閱讀

國泰證志工 基隆碇內寒冬送暖

香菜鹹菜 自種自醃 遷校記憶 揉入包子

相關新聞

弘光師生為30位長輩辦「生命特刊」 翻閱一生不平凡記憶

弘光科大老福系師生日前走入台中市梧棲區草湳社區「長青快樂學堂」，發起一場溫暖的…

成大跨域「彈性學制」學生能自組課程 中文系也能參加醫學影像分割

大學學測成績日前公布，國立成功大學表示，成大推動跨域彈性學制，以客製化128學分為核心理念，後再推動領域專長彈性學制，開放學生根據興趣、生涯目標，自主規畫與組合跨院課程，畢業時可取得跨領域校學士學位。

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？

嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。