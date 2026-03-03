弘光師生為30位長輩辦「生命特刊」 翻閱一生不平凡記憶

弘光科大老福系師生日前走入台中市梧棲區草湳社區「長青快樂學堂」，發起一場溫暖的生命故事採集行動，透過深入陪伴，師生們將30位社區長輩的人生歷程編輯成獨有的「生命特刊」，並以報紙的形式，記錄下高齡長者跨越時代的堅毅韌性，讓高齡服務專業走出教室，實踐溫暖的世代對話。

老福系助理教授莊凱翔表示，選擇以「報紙」作為呈現載體，主要是考量長輩習慣透過報章了解社會與時事；而從標題擬定、內文撰寫到版面美術編排，全由學生一手包辦。當長輩親手翻閱印有自己姓名與過往英姿的專刊時，滿臉驚喜與感動，成為活動中最動人的瞬間。

參與學生坦言，採集過程並非一帆風順，起初阿公、阿嬤們多自謙「我是平凡人，沒什麼好寫的」，讓訪談一度受阻，學生後來改以「孫子輩的關懷」出發，利用4至5次長期的陪伴聊天，從挫折到交心，大家才逐漸拼湊出長輩從出生、工作到晚年的生命圖誌，並在互動中學會如何與長輩建立深度信任。

同學邱馠茵與黃筱涵說，訪談中曾遇見一位弘光校友的余阿嬤，阿嬤指出自己年輕時因家境因素，被迫中斷學業至鳳梨工廠工作，這份遺憾成了她支持後輩讀書的動力，如今她的孫女不僅從弘光畢業，更成為一名國小校長；對於余阿嬤將遺憾轉化為家族翻轉的動力，令在場師生深受震撼。

莊凱翔強調，「走出教室、走入社區，是高齡服務教育的重要一環。」這場跨世代交流，不僅提升了學生的實務能力，更讓年輕學子在傾聽中理解不同世代的生命價值；對長輩而言，這分特刊是對其一生的肯定；對學生而言，則是與長輩共同完成了一段走進彼此生命的學習歷程。

弘光科大表示，此次產學公益攜手走進場域實踐關懷，整個計畫由校方與企業、公益團體共同促成，包括錸放科技股份有限公司與新光保全關懷社會福利基金會皆參與其中，關注在地高齡議題。透過產學合作，學生能跳脫課本框架，在真實場域中深化溝通與敘事專業，同時回應高齡化社會對精準服務的需求。

弘光科大老福系師生將30位長輩的人生故事，編輯成獨一無二的專屬「生命特刊」。圖／弘光科大提供

長輩們仔細看著屬於自己獨一無二的「生命特刊」。圖／弘光科大提供