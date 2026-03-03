快訊

成大跨域「彈性學制」學生能自組課程 中文系也能參加醫學影像分割

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
成大推動領域專長彈性學制，開放學生根據興趣、生涯目標，自主規畫與組合跨院課程，畢業時可取得跨領域校學士學位。圖／成大提供
成大推動領域專長彈性學制，開放學生根據興趣、生涯目標，自主規畫與組合跨院課程，畢業時可取得跨領域校學士學位。圖／成大提供

大學學測成績日前公布，國立成功大學表示，成大推動跨域彈性學制，以客製化128學分為核心理念，後再推動領域專長彈性學制，開放學生根據興趣、生涯目標，自主規畫與組合跨院課程，畢業時可取得跨領域校學士學位。

成大表示，在人工智慧、淨零轉型與數位創新快速推動的時代，單一專業已難以回應未來挑戰，成大自113學年度正式啟動「跨域彈性學制」，以客製化128學分為核心，整合全校11個學院、47系所資源，打破傳統學科界線，提供學生更彈性、高自主性與具制度支持的學習路徑。

成大指出，114年正式推動以領域專長為核心的彈性學制，學生可依據興趣與生涯目標，自主規畫跨院課程組合，畢業取得跨領域校學士學位，讓學生不再只是「就讀某一系」，而是能在學術沃土中培養出屬於自己的專業樣貌。

有中文系的學生對人工智慧等領域感興趣，大二時鼓起勇氣自學，並嘗試製作聊天機器人與網站，進而申請跨域彈性學制。該生表示，本來擔心非本科背景會受到勸阻或質疑，但教授們其實非常鼓勵不同科系學生彼此交流合作，在課堂與專題實作中，不僅跨出舒適圈，也結識來自不同學院的夥伴。

學生表示，人文背景讓自己在技術實踐外，更關注科技對社會與文化的影響。參與專題製造時，不只思考如何實現，更會思考為何而做。例如，在參與MRI醫學影像分割專案時，會思考是否能將類似的影像辨識方法應用於甲骨文字解讀，並與教授討論進一步的可行性。

成大也指出，跨域彈性學制亦提供「雙學士模式」與「專長學士模式」。雙學士模式讓學生以原系所為基礎，加修領域專長微學程，取得雙學士學位；專長學士模式則開放自主規畫，培養更具個人特色的專業能力。鼓勵學生擁抱專業深度與跨域廣度，讓理、工、醫、管與人文對話。

相關新聞

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？

嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

