成大跨域「彈性學制」學生能自組課程 中文系也能參加醫學影像分割

大學學測成績日前公布，國立成功大學表示，成大推動跨域彈性學制，以客製化128學分為核心理念，後再推動領域專長彈性學制，開放學生根據興趣、生涯目標，自主規畫與組合跨院課程，畢業時可取得跨領域校學士學位。

成大表示，在人工智慧、淨零轉型與數位創新快速推動的時代，單一專業已難以回應未來挑戰，成大自113學年度正式啟動「跨域彈性學制」，以客製化128學分為核心，整合全校11個學院、47系所資源，打破傳統學科界線，提供學生更彈性、高自主性與具制度支持的學習路徑。

成大指出，114年正式推動以領域專長為核心的彈性學制，學生可依據興趣與生涯目標，自主規畫跨院課程組合，畢業取得跨領域校學士學位，讓學生不再只是「就讀某一系」，而是能在學術沃土中培養出屬於自己的專業樣貌。

有中文系的學生對人工智慧等領域感興趣，大二時鼓起勇氣自學，並嘗試製作聊天機器人與網站，進而申請跨域彈性學制。該生表示，本來擔心非本科背景會受到勸阻或質疑，但教授們其實非常鼓勵不同科系學生彼此交流合作，在課堂與專題實作中，不僅跨出舒適圈，也結識來自不同學院的夥伴。

學生表示，人文背景讓自己在技術實踐外，更關注科技對社會與文化的影響。參與專題製造時，不只思考如何實現，更會思考為何而做。例如，在參與MRI醫學影像分割專案時，會思考是否能將類似的影像辨識方法應用於甲骨文字解讀，並與教授討論進一步的可行性。

成大也指出，跨域彈性學制亦提供「雙學士模式」與「專長學士模式」。雙學士模式讓學生以原系所為基礎，加修領域專長微學程，取得雙學士學位；專長學士模式則開放自主規畫，培養更具個人特色的專業能力。鼓勵學生擁抱專業深度與跨域廣度，讓理、工、醫、管與人文對話。