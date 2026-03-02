快訊

2億威力彩頭獎一注獨得 幸運兒獎落「這縣市」

美國與中東六國聯合聲明 譴責伊朗魯莽襲擊

明整天濕冷！賞花燈需打傘多穿衣 觀賞血月機率5字這樣說

聽新聞
0:00 / 0:00

東吳形象廣告西門町亮相 展數位人文對話年輕世代

中央社／ 台北2日電
東吳大學推出全新形象廣告登上台北市西門商圈大型電視牆，希望更多年輕人看見「數位人文、智慧東吳」的實踐成果。（東吳提供）中央社
東吳大學推出全新形象廣告登上台北市西門商圈大型電視牆，希望更多年輕人看見「數位人文、智慧東吳」的實踐成果。（東吳提供）中央社

東吳大學推出全新形象廣告，展現AI創新、半導體跨域學習等特色，並登上台北西門商圈大型電視牆，希望更多年輕人看見「數位人文、智慧東吳」的實踐成果。

東吳大學今天發布新聞稿指出，西門町向來是青年文化與潮流交匯的重要據點，此次形象廣告選擇於西門町這個指標性商圈曝光，象徵東吳擁抱創新與多元，也展現學校與年輕世代對話的決心。

東吳大學全新形象廣告以「數位人文 智慧東吳」為核心主軸，聚焦東吳順應AI發展以「數位人文」為核心的教育理念，例如東吳成立智慧創新AI學習中心，與AI領導企業廠輝達合作，規劃AI素養、實作技能、進階AI證照等完整課程。

以推動「文理融合」為願景的東吳大學，也透過跨院、跨系合開學分學程、模組課程，例如各系推動AI創新課程，希望學生不只會使用科技，更能以人文精神引導科技；還有校內5大單位推動「跨科際智慧應用學分學程暨微學程」，以提升人文學群學生的科技素養與數據應用能力。

為吸引更多頂尖高中生，東吳大學提到，115學年起設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，獎勵以繁星推薦、申請入學、分發入學等管道入學的優秀學士班新生；新生入學成績傑出獎學金鎖定學測或分科測驗成績傑出且以東吳為第1志願錄取的新生，最高4年可獲新台幣240萬元。

東吳大學 西門町 分科測驗 年輕世代

延伸閱讀

賴總統：2040前培植50萬AI人才 創造15兆元產值

東海大學「百分百 AI 生成」形象片曝光 掀世代教育革新

學測成績25日出爐！東吳大學27日開箱博覽會分析落點

首度進榜QS亞洲大學排名 佛光大學新世代大學首選

相關新聞

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？

嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

台大推283領域專長「套餐」 資工生跨修財務經濟、園藝能跨行銷管理

115升大學學測近日公告成績，繁星推薦、申請入學等管道將於近日開跑。國立台灣大學近期推動「領域專長」，提供學生組合套餐，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。