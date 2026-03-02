東吳形象廣告西門町亮相 展數位人文對話年輕世代

東吳大學推出全新形象廣告，展現AI創新、半導體跨域學習等特色，並登上台北西門商圈大型電視牆，希望更多年輕人看見「數位人文、智慧東吳」的實踐成果。

東吳大學今天發布新聞稿指出，西門町向來是青年文化與潮流交匯的重要據點，此次形象廣告選擇於西門町這個指標性商圈曝光，象徵東吳擁抱創新與多元，也展現學校與年輕世代對話的決心。

東吳大學全新形象廣告以「數位人文 智慧東吳」為核心主軸，聚焦東吳順應AI發展以「數位人文」為核心的教育理念，例如東吳成立智慧創新AI學習中心，與AI領導企業廠輝達合作，規劃AI素養、實作技能、進階AI證照等完整課程。

以推動「文理融合」為願景的東吳大學，也透過跨院、跨系合開學分學程、模組課程，例如各系推動AI創新課程，希望學生不只會使用科技，更能以人文精神引導科技；還有校內5大單位推動「跨科際智慧應用學分學程暨微學程」，以提升人文學群學生的科技素養與數據應用能力。

為吸引更多頂尖高中生，東吳大學提到，115學年起設立「東吳大學端木愷校長獎學金」，獎勵以繁星推薦、申請入學、分發入學等管道入學的優秀學士班新生；新生入學成績傑出獎學金鎖定學測或分科測驗成績傑出且以東吳為第1志願錄取的新生，最高4年可獲新台幣240萬元。