抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

廖軒宏指出，抗生素長期大量使用，使細菌逐漸產生抗藥性，原本有效的藥物威力下降，成為全球醫界與化學界共同面對的難題，因此團隊研發出一套「一鍋反應」製藥技巧，透過多組份反應，大幅提升新型分子生成效率。

廖軒宏說，細菌在藥物壓力下不斷變異，學會對抗抗生素，面對快速演化的病原體，傳統藥物設計以平面分子為主，已難以滿足需求，現代醫學亟需具備三維立體結構的新型分子，例如螺環化合物、吖丁啶等，提升與人體蛋白質的結合能力，降低副作用風險。

林渝亞表示，傳統合成方式如同拼樂高積木，每次僅能讓兩種原料反應，結構複雜的分子必須逐步堆疊，不僅耗時，也限制分子多樣性，團隊改採多組份反應策略，將多種原料一次投入單一反應系統，只需更換其中一種原料，即可在短時間內生成結構截然不同的新分子，大幅提高篩選潛在新藥的效率。

中山大學強調，此項技術帶來三大突破，首先，團隊設計高能量小分子作為反應起點，如同壓縮彈簧，一經啟動即可推動整體反應快速進行，成功合成超過60種結構各異的新分子，其次，團隊讓分子從平面轉為立體，使其在人體內更易與目標蛋白質貼合，提高療效並降低誤傷其他蛋白質的風險，最後研究更打造出過去少見的新型分子骨架，為藥物設計開闢新的結構空間。

團隊進一步嘗試將此方法應用於既有藥物與生物分子，包括止痛消炎藥、降血脂藥，以及類固醇與胺基酸等，結果顯示該技術不僅能創造全新分子，也具備為現有藥物進行立體升級的潛力。

此項研究成果刊登於國際權威期刊Angewandte Chemie；團隊表示，將持續優化此合成策略，期盼縮短新藥開發時程，為對抗抗藥性與提升醫療品質提供更多可能。

中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊化身大廚，掌握「一鍋反應」製藥技巧，大幅提升新型藥物合成效率。圖／中山大學提供 郭韋綺

廖軒宏與林渝亞團隊研究成果獲權威期刊《應用化學》（Angewandte Chemie） 刊登。圖／中山大學提供 郭韋綺

論文主要通訊作者中山大學化學系副教授廖軒宏。圖／中山大學提供 郭韋綺