快訊

驚悚影像曝！北市大都會客運輾斃6旬婦 駕駛指視線死角：非故意肇逃

以其人之道還治其身 美軍首度對伊朗動用自殺式無人機

聽新聞
0:00 / 0:00

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊化身大廚，掌握「一鍋反應」製藥技巧，大幅提升新型藥物合成效率。圖／中山大學提供 郭韋綺
中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊化身大廚，掌握「一鍋反應」製藥技巧，大幅提升新型藥物合成效率。圖／中山大學提供 郭韋綺

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

廖軒宏指出，抗生素長期大量使用，使細菌逐漸產生抗藥性，原本有效的藥物威力下降，成為全球醫界與化學界共同面對的難題，因此團隊研發出一套「一鍋反應」製藥技巧，透過多組份反應，大幅提升新型分子生成效率。

廖軒宏說，細菌在藥物壓力下不斷變異，學會對抗抗生素，面對快速演化的病原體，傳統藥物設計以平面分子為主，已難以滿足需求，現代醫學亟需具備三維立體結構的新型分子，例如螺環化合物、吖丁啶等，提升與人體蛋白質的結合能力，降低副作用風險。

林渝亞表示，傳統合成方式如同拼樂高積木，每次僅能讓兩種原料反應，結構複雜的分子必須逐步堆疊，不僅耗時，也限制分子多樣性，團隊改採多組份反應策略，將多種原料一次投入單一反應系統，只需更換其中一種原料，即可在短時間內生成結構截然不同的新分子，大幅提高篩選潛在新藥的效率。

中山大學強調，此項技術帶來三大突破，首先，團隊設計高能量小分子作為反應起點，如同壓縮彈簧，一經啟動即可推動整體反應快速進行，成功合成超過60種結構各異的新分子，其次，團隊讓分子從平面轉為立體，使其在人體內更易與目標蛋白質貼合，提高療效並降低誤傷其他蛋白質的風險，最後研究更打造出過去少見的新型分子骨架，為藥物設計開闢新的結構空間。

團隊進一步嘗試將此方法應用於既有藥物與生物分子，包括止痛消炎藥、降血脂藥，以及類固醇與胺基酸等，結果顯示該技術不僅能創造全新分子，也具備為現有藥物進行立體升級的潛力。

此項研究成果刊登於國際權威期刊Angewandte Chemie；團隊表示，將持續優化此合成策略，期盼縮短新藥開發時程，為對抗抗藥性與提升醫療品質提供更多可能。

中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊化身大廚，掌握「一鍋反應」製藥技巧，大幅提升新型藥物合成效率。圖／中山大學提供 郭韋綺
中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊化身大廚，掌握「一鍋反應」製藥技巧，大幅提升新型藥物合成效率。圖／中山大學提供 郭韋綺

廖軒宏與林渝亞團隊研究成果獲權威期刊《應用化學》（Angewandte Chemie） 刊登。圖／中山大學提供 郭韋綺
廖軒宏與林渝亞團隊研究成果獲權威期刊《應用化學》（Angewandte Chemie） 刊登。圖／中山大學提供 郭韋綺

論文主要通訊作者中山大學化學系副教授廖軒宏。圖／中山大學提供 郭韋綺
論文主要通訊作者中山大學化學系副教授廖軒宏。圖／中山大學提供 郭韋綺

抗生素 中山大學

延伸閱讀

陸研發「超高比能」鋰電池

好讀周報／用AI加速新藥開發 北醫大博士生獲Google獎學金

臺灣臨床藥學會執行顧問張豫立 長期攝入抗生素殘留食物 如在體內培養超級細菌

相關新聞

私立秒變國立？修平科大擬併暨大引熱議 畢業證書領哪張校方給答案

私立修平科大前天通過與國立國立暨南國際大學整併意向案，並豪捐近11億元校產助國家興學。消息一出引熱議，很多網友讚，修平創...

台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。