聽新聞
0:00 / 0:00
台科大5千萬產學合作 研發半導體設備與人才培育
因應先進封裝技術快速發展，台科大和半導體濕製程設備廠商簽署5年、5000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，並同步推動高階科技人才培育。
台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著相關技術快速發展，先進封裝已從單一製程優化，邁向設備整合與材料協同創新的系統工程，在製程穩定度、材料界面可靠度及與整體良率控制等方面，對設備精度與材料設計的要求也大幅提升。
台科大與國內半導體濕製程設備領導廠商弘塑科技推動長期專案合作模式，雙方共同成立團隊與技術平台，每年投入1000萬元，針對設備驗證、製程優化、關鍵材料開發等面向展開研究，加速設備與材料的開發驗證，並透過實際製程場域驗證與數據分析，加速學研成果落地。
在人才培育方面，弘塑科技將提供參與計畫的碩博士生專屬獎學金與預聘機會，並安排學生進入企業參與先進設備操作與製程實作，投入前瞻研發專案，透過產學研發和企業實作的雙軌培育模式，讓學生在學期間累積產線經驗與專案成果。
台科大提到，雙方預計將研發成果進行專利布局，將關鍵技術轉化為具備商業價值的智慧財產權，強化技術壁壘與市場競爭優勢。
【編輯推薦】
▪學測成績公告五標一次看 數A五標均略升、數B表現無預期好
▪學測25日公布成績！參採項目變動多 專家建議填志願「至少回溯4年」
▪花崗國中師嗆網友「你媽慰安婦？」惹議 昔批學校午餐菜量少遭懲處
▪公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰
▪讀設計系將遭AI取代？她被念「沒出息」 過來人嘆：轉行居多
▪考生注意！25日上午9時公布學測成績 查詢方式一次看
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。