快訊

台企銀前董座劉佩真涉詐領薪資獎金86萬 內部居家辦公相關辦法成關鍵

被伊朗報復攻擊？科威特國防部：幾架美軍戰機墜落 飛官生還

綠營誰戰蔣萬安？非王世堅、鄭麗君、賈永婕...北市操盤手點名「他」

聽新聞
0:00 / 0:00

台科大5千萬產學合作 研發半導體設備與人才培育

中央社／ 台北2日電

因應先進封裝技術快速發展，台科大和半導體濕製程設備廠商簽署5年、5000萬元的產學合作協議，聚焦半導體設備與關鍵材料研發，並同步推動高階科技人才培育。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，隨著相關技術快速發展，先進封裝已從單一製程優化，邁向設備整合與材料協同創新的系統工程，在製程穩定度、材料界面可靠度及與整體良率控制等方面，對設備精度與材料設計的要求也大幅提升。

台科大與國內半導體濕製程設備領導廠商弘塑科技推動長期專案合作模式，雙方共同成立團隊與技術平台，每年投入1000萬元，針對設備驗證、製程優化、關鍵材料開發等面向展開研究，加速設備與材料的開發驗證，並透過實際製程場域驗證與數據分析，加速學研成果落地。

在人才培育方面，弘塑科技將提供參與計畫的碩博士生專屬獎學金與預聘機會，並安排學生進入企業參與先進設備操作與製程實作，投入前瞻研發專案，透過產學研發和企業實作的雙軌培育模式，讓學生在學期間累積產線經驗與專案成果。

台科大提到，雙方預計將研發成果進行專利布局，將關鍵技術轉化為具備商業價值的智慧財產權，強化技術壁壘與市場競爭優勢。

台科大 材料 製程

延伸閱讀

聚界潔能將申請創新板上市 第4季提申請 實現亞太第一核融合 IPO 目標

台積電持續擴充產能兼顧環境永續發展 創控、家碩、京鼎同步受惠

中東局勢變化對汎銓營運無影響 先進製程與矽光子研發分析需求穩定

半導體先進製程多元需求增 創控、家登家碩、京鼎沾光

相關新聞

抗生素失效危機有解 中山大學新技術加速抗菌新藥合成登國際期刊

抗生素抗藥性常造成感染更難治療，死亡風險提高，國立中山大學化學系副教授廖軒宏與林渝亞研究團隊，掌握了一項新技術，可以在短時間內，加速新型藥物的合成效率，這項製藥技巧也開創前所未見的化合物，幫助更快找到對付細菌的新藥物。

台灣四面環海…「海洋科系」為何冷門？網指與昔日政策有關

學測成績於上周公布，選填志願又成為話題。一名網友發文，好奇台灣明明是四面環海的地方，海洋相關的科系為何很冷門？

嘉大研發視網膜仿生感測器 結合抗強光電路登頂級國際期刊

嘉義大學電機系教授江政達指導學生林東逸、張俊淇，研發「應用於高背景光之視網膜仿生學視覺感測器」，成功將仿生視覺系統與積體電路（CMOS）整合。該成果不僅發表於IEEE國際研討會，更獲頂級感測器國際期刊「Sensors and Actuators: A. Physical」收錄。

校園新鮮事／台東大學攜手馬偕 培育護理人才

國立台東大學獲准設護理學系，去年並與台東馬偕紀念醫院簽署合作協議，學生未來可赴臨床實習。院方連續四年每年補助十名學生各十...

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

近年各大學多嘗試打破科系疆界，國內已有九所大學推動跨領域學士。台大表示，學生入學後興趣轉變或欲調整學習方向，轉系已不是唯...

台大推283領域專長「套餐」 資工生跨修財務經濟、園藝能跨行銷管理

115升大學學測近日公告成績，繁星推薦、申請入學等管道將於近日開跑。國立台灣大學近期推動「領域專長」，提供學生組合套餐，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。